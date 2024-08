Deel dit: Share App Mail Tweet

Brand elektrische Mercedes zorgt voor EV-angst in Zuid-Korea

Er heerst een soort EV-angst in Zuid-Korea, na het in brand vliegen van een elektrische Mercedes EQE in een ondergrondse parkeergarage. Om terughoudende consumenten over de streep te trekken, hebben merken flinke kortingen geïntroduceerd op hun elektrische modellen.

Eerder deze maand ging een Mercedes EQE in vlammen op in een ondergrondse parkeergarage in de Koreaanse stad Incheon. De brandweer had acht uur (!) nodig om de brand te blussen. Er raakten 140 auto’s beschadigd en 23 mensen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd.

Verbod op parkeren in Zuid-Korea

Sindsdien is het in meerdere kantoorgebouwen in Zuid-Korea verboden om met een EV in de garage te parkeren. De Koreaanse overheid speelt met het idee om fabrikanten van elektrische auto’s te verplichten om de herkomst van hun batterijen openbaar te maken.

Hoge kortingen op elektrische auto’s

Brandstofauto’s vliegen vaker in brand dan EV’s, maar toch is bij het Koreaanse publiek angst ontstaan. Daarom hebben meerdere automerken enorme kortingen aangekondigd op hun elektrische modellen, zoals Audi, dat bijna 25 procent van de prijs van de E-Tron GT afhaalt.

Volkswagen heeft een korting van 23 procent ingesteld op de ID.4 en bij BMW zijn de i7 en iX afgeprijsd, met bijna 13 procent. De Mercedes EQE – waar het gedoe mee begon – krijgt een tijdelijke prijsverlaging van 10 procent.

EV-branden zijn moeilijk te blussen

Auto’s met een brandstofmotor vormen een groter brandgevaar, maar zijn makkelijker te blussen. Een EV-brand zorgt voor hogere temperaturen en laait constant weer op. De cellen van een lithium-ion batterij zijn voor de brandweer lastig te bereiken met hun blusmateriaal.