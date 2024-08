Deel dit: Share App Mail Tweet

Drogisterijketen annuleert Tesla-order om Trump-steun Elon Musk

Tesla loopt imagoschade op door het steeds extremere gedrag van topman Elon Musk, die deze week op Twitter een bizar interview hield met de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. Een groot Duits bedrijf vindt het nu genoeg. Drogisterijketen Rossmann wil geen Tesla’s meer.

Rossmann zou vierendertig Tesla’s aan zijn vloot toevoegen, maar het familiebedrijf ziet daar nu vanaf. De reden? De steun van Elon Musk voor Donald Trump, die het later dit jaar tegen Kamala Harris opneemt in de stijd op het Amerikaanse presidentschap.

‘Standpunten Trump horen niet bij Tesla’

“Trump heeft keer op keer gezegd dat klimaatverandering een hoax is”, aldus een woordvoerder van Rossmann. “Dat standpunt staat in sterk contrast met de missie van Tesla om het milieu te beschermen door de productie van elektrische auto’s.”

Het bizarre gedrag van Musk lijkt een probleem te worden voor Tesla, want zeker in de Verenigde Staten zijn het met name progressieve mensen die een elektrische auto kopen. En die willen niet geassocieerd worden met Musk, aangezien hij steeds verder de extreem rechtse kant opgaat.

Bumperstickers te koop voor Tesla

Er zijn in de Verenigde Staten inmiddels bumperstickers te koop voor Tesla-eigenaren, waarop staat: “I bought this before we knew Elon was crazy.” Oftewel: “Ik kocht deze auto voordat we wisten dat Elon knettergek was.”

Dat Musk voor Trump kiest, is in die zin opmerkelijk dat Trump al jaren kritiek levert op elektrische auto’s (niet gehinderd door enige kennis van zaken, uiteraard). De Republikein is echter honderdtachtig graden gedraaid, sinds hij door Musk wordt gesteund, en vindt EV’s nu opeens wel oké.