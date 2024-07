Deel dit: Share App Mail Tweet

Grootste verbrandingsmotor ooit: 109.000 pk en toch ‘zuinig’

Als je denkt dat de fonkelnieuwe 8,3-liter in de recent onthulde Bugatti Tourbillon een grote motor is, dan heb je nog nooit Wärtsilä-Sulzer RTA96-C gehoord. Dit is de grootste verbrandingsmotor ooit gemaakt en hij levert verbijsterende prestaties.

De RTA96-C is een motor van de Finse fabrikant Wärtsilä. De grootste versie telt maar liefst 14 cilinders en werd in 2006 voor het eerst in gebruik genomen in een bijna 400 meter lang containerschip genaamd de Emma Mærsk. Deze kolossale verbrandingsmotor tref je dan ook enkel de allergrootste vrachtschepen. We heten inderdaad Autovisie en niet Vrachtschipvisie, maar dit stukje (lees: gigantische stuk) techniek willen we je niet onthouden.

Wärtsilä-Sulzer RTA96-C als grootste verbrandingsmotor ooit

De RTA96-C is een tweetakt turbodieselmotor van immense proporties. Als veertien-in-lijn meet hij maar liefst 26,7 meter in lengte en 13,5 meter in de hoogte, vergelijkbaar met een vier verdiepingen hoog gebouw. Het hele gevaarte weegt een astronomische 2.300 ton, waarvan 300 ton alleen op voor het conto van de krukas te schrijven is.

(Afbeelding: Wärtsilä-Sulzer) De krukas. (Afbeelding: Wärtsilä-Sulzer)

(Afbeelding: Wärtsilä-Sulzer) De krukas. (Afbeelding: Wärtsilä-Sulzer)

We geven nog even gas bij in deze feitjestrein: elke cilinder van de verbrandingsmotor heeft een diameter van maar liefst 96 centimeter en een inhoud van bijna 1.827 liter. Met alle veertien cilinders samen kom je uit op een slagvolume van zo’n 25.600 liter.

Zoveel pk heeft de sterke brandstofmotor

De zuigers wegen 5,5 ton per stuk en de slag bedraagt 2,5 meter. Uiteraard kunnen de gigantische zuigers niet met eenzelfde snelheid op en neer bewegen als die in jouw auto. Het toerenbereik van deze motor bedraagt dan ook 15 tot 102 omwentelingen per minuut. Evengoed bewegen de zuigers dan nog met gemiddeld 8,5 meter per seconde.

Het piekvermogen van de Wärtsilä-Sulzer RTA96-C is een duizelingwekkende 109.000 pk. Nóg indrukwekkender is de trekkracht van dit koppelmonster. In totaal is deze krankzinnige motor in staat 7,6 miljoen Nm koppel te leveren. Dat is 7.715 keer zoveel als de nieuwe Lotus Emeya R.

Verbruik van de Wärtsilä-Sulzer RTA96-C

De motor heeft een Common Rail-injectiesysteem en bij cyclus wordt 160 gram brandstof per cilinder ingespoten. Draait de motor op zijn meest efficiënt, dan verbruikt hij 6.300 liter brandstof per uur. Evengoed wordt de reusachtige motor geprezen om zijn efficiëntie. De Wärtsilä-Sulzer RTA96-C weet namelijk meer dan 50 procent van de energie in de brandstof om te zetten tot bewegingsenergie. Voor de meeste verbrandingsmotoren in auto’s geldt een rendement van zo’n 30 procent.