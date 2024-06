Deel dit: Share App Mail Tweet

Chinese Tesla Cybertruck met 1.089 pk komt naar Nederland

De ‘Chinese Tesla Cybertruck’, zo noemden we deze monsterlijke elektrische auto uit China toen wij er eind vorig jaar voor het over schreven. We waren om voor de hand liggende redenen sceptisch over een Europese marktentree. Nu blijkt de 1.089 pk sterke EV als M-Hero 1 daadwerkelijk naar Nederland te komen.

M-Hero is een submerk van de Chinese autoreus Dongfeng, dat ook potentiële verkooptopper voor de Nederlandse markt in handen heeft met deze spotgoedkope Box. De Noord-Hollandse Mercedes-dealergroep Gomes treedt naar voren als importeur en haalt als tegenpool van de Dongfeng Box ook de M-Hero 1 naar ons land.

M-Hero 1 als Chinese Tesla Cybertruck

De EV mag dan niet sprekend lijken op de Tesla Cybertruck (zoals geen enkele auto dat doet), maar is wel minstens zo in your face. Het grote verschil met de pick-up van Elon Musk, is dat dit Chinese bakbeest wél naar Nederland komt.

Qua exterieur zien we verder ook gelijkenissen met de BMW XM (met name van de zijkant), maar ook met de Hummer. Allemaal bepaald geen burgerlijke auto’s. Het kan dan ook niet anders dan dat deze M-Hero 1 flink wat stof zal doen opwaaien.

EV met 1.089 pk

Net als de recent onthulde elektrische Mercedes-Benz G-Klasse, heeft ook de M-Hero 1 een elektromotor bij elk wiel, samen goed voor 1.089 pk. De nu al beroemde tank-turn zou in theorie dus ook mogelijk moeten zijn voor dit kolossale apparaat.

In deze video vertelden we je over de gigantische accu in die elektrische G-wagon en het extreme verbruik van de SUV. Deze Chinese terreinbeul, die overigens niet op een ladderchassis staat, doet daar nog een flinke schep bovenop.

142 kWh-accu in de monsterlijke EV uit China

De bijna vijf meter lange Tesla Cybertruck-concurrent huisvest namelijk een buitensporige 142,7 kWh-accupakket in de bodem. Dan zal de EV wel een flinke actieradius hebben, toch? Fout. Op basis van de WLTP-meetmethode komt deze elektrische auto slechts 450 kilometer ver. De M-Hero 1 heeft simpelweg een extreem hoog verbruik.

Dat reusachtige accupakket heeft ook grote invloed op zijn gewicht. Op de weegschaal tikt dit gevaarte op wielen namelijk 3.410 kilogram aan. Ga dus maar vast lessen voor je C1-rijbewijs. Wel is de importeur nog aan het onderzoeken of de loodzware beschermingsplaat misschien verwijderd kan worden. Die is enkel nodig bij serieus terreinrijden, maar de verkoper verwacht niet dat dat veel zal gebeuren.

Ondanks zijn formaat is de M-Hero 1 altijd een vijfzitter. Het interieur straalt een vreemde mix van robuustheid en luxe uit. En hoewel de elektrisch verstelbare stoelen op Mercedes-achtige wijze (met knoppen op de deurpanelen) te bedienen zijn, laat de EV dankzij het materiaalgebruik (veelal plastic) toch een ietwat goedkope indruk na.

Prijs van de M-Hero 1 in Nederland

En dat terwijl de M-Hero 1 allesbehalve goedkoop is. De EV zal in Nederland zo’n 160.000 euro gaan kosten. Zo’n 40 mille minder dan de elektrische G-Klasse, maar die oogt wel van véél hoogwaardigere kwaliteit. Dealergroep Gomes heeft twee M-Hero 1 besteld en er is ook al interesse getoond, zo heeft het bedrijf aan. We zijn heel benieuwd wie daadwerkelijk zijn portemonnee trekt voor deze Chinese Tesla Cybertruck-concurrent.