Deel dit: Share App Mail Tweet

Zweedse sportcoupé is betaalbare en wegenbelastingvrije occasion

De Saab Sonett is een excentrieke Zweedse sportcoupé waar je als liefhebben naar omkijkt als hij langs komt rijden. Als occasion is de wegenbelastingvrije oldtimer ook nog eens betaalbaar.

De Sonett begon als een lichtgewicht roadster, maar sinds de tweede generatie is het een coupé. Om ook op de Amerikaanse markt in de smaak te vallen, kreeg het model naast de tweetakt driecilinder een V4. In de derde generatie was alleen de viertaktkrachtbron nog leverbaar.

Wegenbelastingvrij en betaalbaar

De derde generatie is ook de enige die je momenteel als occasion in Nederland vindt. Prijzen beginnen al bij zo’n 16 mille.

Daarbij vallen de maandelijkse kosten mee, doordat er geen wegenbelasting voor de Saab Sonett betaald hoeft te worden.

De Saab Sonett met V4

In eerste instantie had de derde generatie Saab Sonett een V4 met 1,5 liter aan slagvolume. Later werd er een grotere 1.7 gebruikt. Die krachtbron stuurt geen 65 maar 76 pk naar de voorwielen. Dat is vandaag de dag niet veel, maar vergeet niet dat de Zweedse sportcoupé slechts 830 kilogram weegt. In onderstaande video laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst zien hoe leuk de occasion is.

Het uiterlijk van de Saab Sonett is typisch jaren 70. Met klapkoplampen, een platte neus en een ouderwetse radio is het een rijdende tijdcapsule.

De occasion

De duurste Saab Sonnett-occasion kost in Nederland 21.450 euro. De wegenbelastingvrije sportcoupé heeft een prachtige dieprode kleur en een interieur dat er na 52 jaar nog goed uitziet. De in 1989 geïmporteerde auto heeft volgens de kilometerteller dan ook pas 45.134 kilometer ervaring.

Let wel, met name bij oldtimers zegt kilometerstand niet veel meer. In meer dan 50 jaar tijd kan er veel kapot gaan aan een auto, ook als er weinig mee gereden wordt. Belangrijk is dus dat iemand met verstand van zaken altijd naar de occasion kijkt voor aankoop.