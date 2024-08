Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen uit zijn twijfels over titelkansen in Formule 1

Max Verstappen kan alleen maar hopen dat het team van Red Bull erin slaagt zijn auto wat sneller te maken, maar de twijfels over een goede afloop van het wereldkampioenschap in de Formule 1 zijn toegenomen, liet hij merken in aanloop naar de Grote Prijs van Italië, komende zondag op Monza.

“Ik doe mijn best, maar ik heb de prestatie van de auto niet in de hand. Ik probeer zoveel mogelijk feedback te geven en probeer de auto sneller te maken”, zei Verstappen tegen verzamelde media op het circuit van Monza. “Maar of het genoeg zal zijn, dat weet ik niet. Ik weet wel dat we als team er alles aan doen om het beter te doen dan wat we in Zandvoort hebben laten zien.”

Verstappen won drie jaar achtereen de Dutch GP, maar afgelopen zondag moest hij lijdzaam toezien hoe Lando Norris in zijn McLaren veel sneller was. De Brit won met bijna 23 seconden voorsprong op de drievoudig wereldkampioen uit Nederland. “Het is duidelijk dat we op dit moment geen winnende auto hebben, maar er komen nog veel andere circuits waar het hopelijk beter gaat dan in Zandvoort. We waren daar gewoon te langzaam. Met die wind en de regen was het ook erg lastig om een goede balans te vinden. Als je zo’n moeilijk weekeinde toch tweede wordt, is dat niet eens zo slecht.”

Verstappen was dominant in de eerste tien races van het seizoen, maar de laatste vijf races zat er geen overwinning bij en zijn voorsprong in het kampioenschap is geslonken tot 70 punten. Er zijn nog negen races te gaan dit seizoen.

ANP