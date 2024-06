Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Elroq is Skoda’s nieuwe gezins-SUV met 560 km actieradius

Dit is de Skoda Elroq. Het merk noemt de auto het elektrische alternatief van de Karoq, maar het is eigenlijk een kortere Enyaq. In deze video vertellen we je alles van de elektrische gezins-SUV.

De Elroq is onderdeel van een zestal nieuwe elektrische auto’s dat Skoda in 2023 aangekondigd heeft. Er komt ook nog een elektrische Octavia-achtige, een Skoda-broertje van de ID.7 en een Epiq die het A/B-segment moet bedienen

Skoda Elroq aandrijflijnen

Wat aandrijflijnen betreft, is er best wat keuze bij de Skoda Elroq. De line-up begint bij 150 pk en een 52 kWh accupakket gevolgd door een 204 pk met een accucapaciteit van 59 kWh. De beste actieradius heeft de 286 pk-versie met 77 kWh-accupakket. Hiermee is een rijbereik van 560 kilometer mogelijk. Een sportief RS-model met 299 pk wordt helaas niet in Nederland leverbaar. Deze heeft dezelfde aandrijflijn als de Volkswagen ID.4 GTX.

De versie van de Skoda Elroq met het grote accupakket kan tot 175 kW snelladen. Hierdoor is je auto in iets minder dan een half uur van 10 naar 80 procent geladen.

Rijeigenschappen en ruimte

Wat rijeigenschappen betreft, is de Skoda Elroq niet onderscheidend noch indrukwekkend. Zijn forse gewicht is voelbaar tijdens het rijden en het onderstel niet erg comfortabel. Wat de EV wel goed doet, is zijn prijs in vergelijking met de ruimte.

De vanafprijs wordt zo’n 35.000 euro en dat terwijl het in feite de verkorte Enyaq is. Ruimte ten opzichte van dat model lever je met name bij de kofferbak in, al is de bagageruimte met 470 liter (1.580 liter met tweede zitrij plat) niet klein te noemen. Op de achterbank is er veel ruimte en kan een volwassene met dank aan de lange zittingen goed zitten.