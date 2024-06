Deel dit: Share App Mail Tweet

Teambaas Verstappen ziet Red Bull uitlopen ondanks missen GP-zege

Teambaas Christian Horner van Red Bull vond de aanrijding tussen zijn coureur Max Verstappen en McLaren-rijder Lando Norris in de Grote Prijs van Oostenrijk onnodig. De Brit van Red Bull wees op de positieve kanten ondanks dat Verstappen genoegen moest nemen met de vijfde plaats. “We zijn dit weekend wederom uitgelopen in zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap”, zei Horner bij Viaplay.

Verstappen is door de vijfde plaats op 237 punten in het WK gekomen. Norris kon na de aanrijding met de Nederlander de pits bereiken, maar viel daarna uit. Hij blijft staan op de tweede plaats met 156 punten. Charles Leclerc, die met een elfde plaats buiten de punten bleef, staat derde met 150 punten. George Russell klimt door de zege naar 111 punten. De Mercedes-coureur staat daarmee zevende.

In het constructeurskampioenschap liep Red Bull ook uit op nummer 2 Ferrari. Het team van Verstappen heeft 355 punten tegen 291 voor Ferrari. McLaren staat derde met 268 punten.

Horner vond dat het team het grootste deel van de race onder controle had gehad. “We verloren tijd in de pitstops ook omdat een achterwiel bleef vastzitten. Daardoor werd de voorsprong van Max meer teruggebracht dan we hadden gewild. Vanaf dat punt was het echt racen. Lando ging meerdere keren buiten de baan en zou een tijdstraf gaan krijgen, maar toen was er de aanrijding. Het is heel frustrerend dat we zo de zege mislopen. Maar de wagen was sterk dit weekend, we wonnen de sprintrace en pakten twee poles, dus het was niet allemaal rampzalig.”

ANP