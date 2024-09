Deel dit: Share App Mail Tweet

Hyundai-occasion is goede eerste auto voor extreem weinig geld

Na je opleiding kreeg je je eerst baan vlakbij huis. De volgende stap in de loopbaan vraagt om onregelmatig woon-werkverkeer. Een eigen auto is ideaal, maar ja, dat wereldsalaris komt pas later. Door slim te kiezen kun je ook voor een klein budget best iets goeds kopen. Denk bijvoorbeeld aan deze spotgoedkope Hyundai Getz-occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste kandidaat van de week maken we onze favoriet bekend.

Eerste auto voor 1.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime gezinsauto voor 10.000 euro. De Hyundai Getz mag het spits afbijten. Vind je deze occasion niets? Kijk dan eens naar de concurrenten waarover we komende donderdag en zaterdag schrijven.

Hyundai Getz (2002 – 2008)

‘As good as it Getz’ schreven we ooit over deze Hyundai. Oké, dat is wat te veel eer, maar dit is wel een comfortabele en compacte auto. Iedereen kan er zo mee overweg. Hij is op zich ruim genoeg voor vier volwassenen. Als dat maar zelden voorkomt, kun je ook kiezen voor de driedeurs, die is gemiddeld wat goedkoper. Bij parkeren is het handig dat de Getz heel overzichtelijk is.

(Afbeelding: Autowereld / Horsmans Auto) (Afbeelding: Autowereld / Horsmans Auto)

(Afbeelding: Autowereld / Horsmans Auto) (Afbeelding: Autowereld / Horsmans Auto)

De 1,1-liter is wat ondermaats, maar voor wat langere ritten voldoen de 1,3 en latere 1,4-versies prima. Daarmee rij je ook met gemak gemiddeld 1 op 15. Bij een autobedrijf in Kerkrade vinden we deze grijze driedeurs 1,3 (2003, 190.000 km) zelfs mét een nieuwe apk voor 995 euro.

Aandachtspunten van de occasion

Kwalitatief is de Getz gewoon een heel goede auto. Er zijn enkele minimale euvels bekend. Als de achterremmen lawaai maken, dan verdwijnt dat gewoon als er een keer of wat stevig wordt geremd. De centrale vergrendeling laat het wel eens afweten, dan is ook het alarm van slag. Ach… is dat erg? Het komt ook voor dat de auto z’n contactsleutel niet herkent. Daarvoor bestaan enkele simpele trucjes, maar binnenkort moet er wel een nieuw slot in. Mits goed onderhouden, zijn dit echte ‘langlopers’.