Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen derde in enige training GP van de Verenigde Staten

Formule 1-coureur Max Verstappen heeft bij de enige training van de Grote Prijs van de Verenigde Staten de derde tijd neergezet. De regerend wereldkampioen kwam in zijn Red Bull op de zachte banden tot een tijd van 1.33,855 en moest daarmee alleen beide Ferrari’s voor laten gaan. Carlos Sainz was op het circuit in Austin met 1.33,602 nipt sneller dan teamgenoot Charles Leclerc.

Verstappens concurrent Lando Norris zette in de McLaren de vierde tijd neer. Hij was 0,013 seconde langzamer dan de Red Bull. De andere McLaren-coureur, Oscar Piastri, reed de vijfde tijd.

Verstappen leidt in het WK met 331 punten. Hij zag zijn voorsprong op de Brit Norris na de laatste race echter slinken tot 52 punten.

De coureurs rijden later vrijdag vanaf 23.30 uur de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag. Daarna volgt zaterdag nog de kwalificatie voor de Grote Prijs van zondag.

ANP