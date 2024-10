Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijs tweedehands elektrische auto’s verder gedaald, bijna 6.000 euro goedkoper

De prijs voor tweedehands elektrische auto’s is flink gedaald, zo blijkt uit cijfers van verkoopplatform Autoscout24. Gemiddeld is de prijs van een EV-occasion 5.765 euro minder dan in 2023.

Dat de vraag naar (tweedehands) elektrische auto’s daalt, is niet onlogisch. De aanschafprijs van een goede EV is doorgaans hoog en de financiële voordelen van elektrisch rijden worden de komende jaren afgebouwd.

Alleen tweedehands elektrische auto fors goedkoper

In tegenstelling tot elektrische auto’s, zijn tweedehands auto’s met een hybride- of benzine-aandrijflijn niet goedkoper geworden. Sterker nog, de prijs van de gemiddelde hybride-occasion is met 1.024 euro gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Tweedehands benzine-auto’s blijven ongeveer even duur.

Desondanks kost een benzineauto gemiddeld nog veel minder. Volgens het verkoopplatform is de gemiddelde verkoopprijs van benzine-occasions 18.500 euro. De gemiddelde elektrische occasion kost 32.000 euro.

Populairste occasions

De populairste EV is de Tesla Model 3. Kijken we naar hybrides, dan springt de Toyota Prius er bovenuit en benzine-rijders kiezen het vaakst voor een Volkswagen Golf.

