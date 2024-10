Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla Model 3 krijgt nieuwe versie en is goedkoper

De nieuwe Tesla Model 3 krijgt er een nieuwe versie bij. Het gaat om een Long Range-uitvoering met meer dan 700 kilometer aan actieradius. Daarbij wordt de instapper fors goedkoper.

Door alle onrust rondom de importheffingen voor auto’s van (deels) in China makelij, schroefde het merk van Elon Musk prijzen op. De Model 3 werd duurder. Nu gaat er dus weer wat van de prijs af.

Dit kost de Tesla Model 3 nu in Nederland

De nieuwe prijs voor een Tesla Model 3 bedraagt 40.990 euro. Deze Standard Range RWD had een prijskaartje van 43.490 euro. De Long Range AWD is tevens wat goedkoper geworden en kost nu 50.990 euro. Dat betekent dat je hier 500 euro korting op krijgt. De Performance blijft met een prijskaartje van 58.490 even duur.

Versie Tesla Model 3 Actieradius Vanafprijs Standard Range RWD 513 kilometer €40.990 Long Range RWD 702 kilometer €45.990 Long Range AWD 629 kilometer €50.990 Performance AWD 528 kilometer €58.490

Verder komt er dus de Model 3 Long Range RWD bij. Deze heeft een WLTP-actieradius van 702 kilometer en een prijskaartje van net geen 46.000 euro.