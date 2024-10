Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je de goedkoopste Chinese elektrische auto niet kunt kopen

Dongfeng en Leapmotor komen binnenkort met een paar van de goedkoopste elektrische auto’s in Nederland op de markt. Maar het eveneens Chinese BYD was ze voor, met de 29.000 euro kostende Dolphin. Althans, op papier. Want nu blijkt dat die instapversie bij ons helemaal niet leverbaar is.

Tijdens de introductie van de Dolphin liet BYD weten dat er een versie komt met een 44,9 kWh-accupakket en een 95 pk-elektromotor voor een prijs van slechts 29.000 euro. Voor 3.000 euro meer zou je een versie met 177 pk en hetzelfde accupakket krijgen.

Goedkoopste elektrische auto uit China

Die versies zijn echter nooit naar Nederland gekomen, zo bevestigt BYD Nederland aan Autovisie. Om de simpele reden dat BYD China de auto’s voor zichzelf houdt en vooralsnog niet exporteert. Of en wanneer de auto’s wél naar Nederland komen, is ook voor de importeur onduidelijk.

(Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen) (Afbeelding: Noël van Bilsen)

Hierdoor verandert de positie van de BYD Dolphin in de markt flink. Doordat er maar één accu-motorconfiguratie is met twee uitvoeringen, is de klant minimaal 35.490 euro kwijt voor een BYD Dolphin. Voor dat geld krijg je een 204 pk-elektromotor en een 60,48 kWh-accupakket.

Hoewel dat nog steeds geen slecht aanbod is, kan je als klant dus niet terecht bij BYD voor een EV voor minder dan 30.000 euro. Het merk laat weten dat het wegvallen van de twee goedkoopste uitvoeringen nadelig is voor hun propositie.

De eerder genoemde vanafprijs van 29.000 euro zal ongetwijfeld klanten naar de dealer hebben gelokt, maar toch staan er momenteel slechts 491 Dolphins op Nederlands kenteken.

Seagull wordt de goedkoopste elektrische auto van BYD

Overigens laat BYD aan Autovisie weten dat we aankomend jaar nog wat kunnen verwachten van het merk. Op de vraag of dat de BYD Seagull wordt, kunnen ze nog geen antwoord geven. Echter, al langer is bekend dat het Chinese merk werkt aan een goedkope elektrische auto voor Europa en dat de Seagull waarschijnlijk in een fabriek in Turkije gebouwd gaat worden.

Overigens is de goedkoopste elektrische auto uit China eigenlijk de Dacia Spring, natuurlijk. Hij is van een Roemeens merk, dat eigendom is van Renault, maar wordt in de Chinese stad Shiyan gebouwd.