Tesla Model 3 ineens duurder: dit is de Nederlandse prijs

De Tesla Model 3 is ineens fors duurder geworden. De oorzaak van de stijging van de Nederlandse prijs is de nieuwe importheffing voor China.

Niet alleen Chinese fabrikanten worden geraakt door de importheffingen. Ook westerse fabrikanten die auto’s bouwen of laten bouwen in China hebben te maken met de nieuwe belasting. Sommige merken proberen de importkosten te omzeilen, zo investeert BYD in een fabriek in Turkije.

De Tesla Model 3 wordt in China gebouwd

De Tesla Model 3 die in Nederland wordt geleverd, bouwt het merk in het Chinese Shanghai. Het is dus niet vreemd dat met een stijging van de importheffingen de prijs voor de consument stijgt.

Hoeveel de importheffingen stijgen, verschilt per fabrikant. Werkt de autobouwer mee aan het onderzoek van de Europese Commissie naar oneerlijke subsidies door de Chinese overheid, dan betaal je fors minder dan wanneer je dit onderzoek weigert. Tesla werkt mee waardoor de importheffing ‘slechts’ 20,8 procent stijgt. Dit betekent dat er nu 30,8 procent aan importheffingen betaald wordt. Werkt een fabrikant niet mee, dan bedragen de importkosten nu 48,1 procent.

De prijs van de Tesla Model 3

Hoewel de Model 3 duurder wordt, is het niet zo dat klanten hoeven te schrikken door een immens prijsstijging. In Nederland koop je nu een Tesla Model 3 voor minimaal 43.490 euro. Je kocht deze achterwielaangedreven versie met 554 kilometer aan range eerder voor 41.990 euro.

De Long Range met 629 kilometer aan range en vierwielaandrijving wordt ook duurder. Hier betaal je nu 51.490 euro voor waar dat voorheen 49.990 euro was. De prijs van de Performance stijgt ook met 1.500 euro en is nu te bestellen vanaf 58.490 euro.