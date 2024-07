Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Peugeot 3008

De volledig nieuwe Peugeot 3008 is nu te bestellen. Met een duik in de prijslijst maken we uitgebreid kennis.

Over de nieuwe Peugeot 3008 hebben we al genoeg geschreven en we hebben ook al met de auto kunnen rijden. Nu staan we eens uitgebreid stil bij de leverbare uitvoeringen en bijbehorende uitrustingen. Kortom, we nemen een uitgebreide duik in de prijslijst.

Motoren Peugeot 3008

De Peugeot 3008 is leverbaar met drie aandrijflijnen, ieder afgestemd op een andere doelgroep. Ten eerste is er gewoon nog een traditionele benzineversie (wel mild hybrid), met een 1,3-liter driecilinder, een vermogen van 100 kW (136 pk) en een zestrapsautomaat. Daarboven staat een plug-in hybride met 1,6-liter viercilinder, een systeemvermogen van 143 kW (195 pk) en een zeventrapsautomaat.. Tot slot is er de volledig elektrische Peugeot e-3008, met een vermogen van 157 kW (210 pk)

De mild hybrid heeft een gemiddeld verbruik van 5,5 l/100 km, de plug-in hybride een gemiddeld verbruik van 0,9 l/100 km en de e-3008 heeft afhankelijk van de uitvoering een gemiddeld verbruik van ongeveer 17 kWh/100 km. Dat is goed voor een actieradius tot 527 kW (uit een 73 kWh batterijpakket). De plug-in hybride zou 87 km volledig elektrisch moeten kunnen rijden. Alle waarden zijn volgens WLTP-cyclus.

Uitrustingen Peugeot 3008

Het verdere uitvoeringenaanbod is overzichtelijk: iedere motorvariant is er als Allure en als GT, wat in totaal zes verschillende modellen maakt. De Allure is standaard voorzien van onder meer 17-inch lichtmetalen wielen, full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, geluiddempende voorruit, keyless entry, deels kunstleren bekleding, handmatig verstelbare stoelen, de inmiddels bekende Peugeot i-Cockpit met twee 10-inch beeldschermen voor het instrumentarium en infotainment en cruise control.

De GT breidt dat uit met onder meer 20-inch lichtmetalen wielen (alleen PHEV en e-3008), pixel-led-koplampen, led-achterlichten met 3D-effect, stuurverwarming, stoelverwarming voorin, alcantara-met-kunstleren bekleding, een i-Cockpit met één gebogen 21-inch beeldscherm, geïntegreerde TomTom-navigatie, een draadloze smartphone-oplader, adaptieve cruise control en elektrisch bedienbare achterklep.

Prijzen Peugeot 3008

De nieuwe Peugeot 3008 heeft een vanafprijs van 41.640 euro en dan krijg je een Allure met de mild hybrid benzinemotor. De GT is er vanaf 46.140 euro en voor exact hetzelfde bedrag heb je ook de plug-in hybride als Allure. Wil je de PHEV als GT, dan kost dat 50.640 euro. De Peugeot e-3008 is er vanaf 48.190 euro als Allure en vanaf 52.690 euro als GT.

Gezien de prijsverschillen denken wij dat de mild hybride benzineversie het meest interessant is voor de gemiddelde particulier. Die nemen we vandaag in ieder geval als uitgangspunt. Ook gaan we voor basismodel Allure. Zou die al luxe genoeg zijn of vinken we toch nog wat opties aan?

Exterieuraankleding

De nieuwe Peugeot 3008 wordt standaard geleverd in heel donkergrijs, of heel lichtgrijs in het geval van de GT. Of beter gezegd: dat zijn de kleuren die standaard zijn geselecteerd. Je mag namelijk zonder meerprijs kiezen voor een andere carrosseriekleur.

Andere wielkeuzes zijn er niet voor de gekozen uitvoering.

Nou ja, kleur… Het zijn vooral wit, zwart en grijstinten. Naast een grijsblauw is het heldere Bleu Obsession van de reclamefoto’s de enige ‘echte’ kleur. Het felle kleurtje moet je alleen maar net aanspreken. Wij gaan toch maar voor grijsblauw.

Interieuraankleding Peugeot 3008

In het interieur kunnen we de standaard, hoofdzakelijk zwarte bekleding voor 1.400 euro meerprijs laten vervangen door eveneens zwart, geperforeerd nappaleer.

Mooi, maar voor onze gezinsauto hebben we andere prioriteiten. We houden het dus bij de standaard bekleding.

Pakketten en losse opties

De optielijst is overzichtelijk. Eerst de pakketten. Dat zijn het Panoramic Navigation Pack en het 360 Vision & Drive Assist Pack. Dat eerste pakket biedt voor 750 euro alsnog de uitgebreidere i-Cockpit met geïntegreerde navigatie. Het tweede pakket biedt voor 1.450 euro een anti-diefstalalarm, stuurverwarming en extra rij-assistenten. Wij vinken alleen het eerste pakket aan.

De enige resterende reguliere opties voor de Peugeot 3008 zijn een te openen panoramadak (1.400 euro) en een trekhaak (700 euro). Voor de rest is er nog een lijstje met accessoires zoals vloermatten, beschermdelen, transportoplossingen en dat soort praktische zaken. Bijzonder is dat je ook bij deze mild hybrid-versie gewoon een laadkabel en eventueel een bijbehorende opbergtas kunt aanvinken.

‘Onze’ Peugeot 3008

Omdat de nieuwe Peugeot 3008 van zichzelf al best compleet is uitgerust, hebben we op de optielijst maar weinig aan onze ‘instapper’ toegevoegd. Daardoor kost ‘onze’ Peugeot 3008 nu 42.390 euro, nauwelijks meer dan de vanafprijs. Voor welke uitvoering van de 3008 zou jij gaan? En hoe zou je hem samenstellen? Bekijk de mogelijkheden in de configurator op www.peugeot.nl.

