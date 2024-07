Deel dit: Share App Mail Tweet

In verlengde VW Caddy kun je met 7 vrienden naar halve finale EK

Hoezee! Het Nederlands elftal staat in de halve finale. De EK-wedstrijd wordt woensdag 10 juli gespeeld in het Duitse Dortmund. Wil je de pot bijwonen of simpelweg de sfeer proeven? Met deze verlengde Volkswagen Caddy-occasion reis je met zeven man richting onze oosterburen.

Goed, je reist met minder stijl dan Cody Gakpo in zijn luxe-SUV en niet zo comfortabel als Memphis Depay in zijn peperdure en hoogstexclusieve limousine, maar je kunt wel meer vrienden uitnodigen aan boord.

Met verlengde Volkswagen Caddy naar halve finale

De occasion komt uit 2006 en heeft sindsdien zo’n 147.000 kilometer gelopen. Hij staat in Soesterberg te koop voor 18.950 euro. Aan boord een 1,9-liter viercilinder dieselmotor. Een tripje naar de EK-halve finale in Dortmund hoeft (als we de hoge wegenbelasting voor het gemak even vergeten) dus niet al te veel te kosten.

Bovendien kun je de kosten splitten met zes vrienden. We tellen namelijk maar liefst zeven stoelen (inclusief die van de bestuurder) aan boord van de bus. Hoe lang de gestrekte Volkswagen Caddy precies is, wordt niet duidelijk in de verkoopadvertentie.

De occasion heeft vermoedelijk een flinke transitie doorgemaakt, want als we het kenteken checken, komen we een foto tegen waarop de verlengde bus zwart van kleur is en een ander front heeft. De huidige bumper en koplampen komen dan ook niet overeen met andere Caddy’s uit hetzelfde bouwjaar.

Occasion is ideale camper na het EK

EK achter de rug? Dan kun je hem ombouwen tot kampeerauto. Stoelen eruit, bed erin! Zo’n verlengde Volkswagen Caddy vormt immers de ideale camperbasis. Een andere optie is om deze schitterende bus om te bouwen. Hij is niet alleen betaalbaar, maar ook nog eens wegenbelastingvrij.

Wil je gratis naar het EK rijden? Dan is het een idee om met deze Tesla te gaan.