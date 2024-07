Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Alfa Romeo Junior Veloce in Nederland

Wie op zoek is naar een leuk sturende elektrische auto, kan de prijslijst van de Alfa Romeo Junior openslaan en direct helemaal onderaan de tabel kijken. Hier staat namelijk de prijs van de Veloce, de sportiefste uitvoering van de kleinste Alfa Romeo.

De Junior wordt met verschillende aandrijflijnen geleverd. Zo is er de bekende 136 pk hybride en zijn er twee elektrische varianten. Van de benzine-uitvoering is nog geen prijs bekend. Wil je van die prijs op de hoogte blijven? Abonneer je dan op de Autovisie Nieuwsbrief.

Alfa Romeo Junior Veloce prijs

De goedkoopste Alfa Romeo Junior kreeg eerder al een prijs. De versie met de 156 pk elektromotor en het 54 kWh-accupakket is te bestellen vanaf 39.000 euro. Als liefhebber kan je doorsparen voor de Veloce, al betekent dat een jaar lang geen vakanties en alleen nog maar pasta pesto eten.

De Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, zoals hij officieel heet, heeft een prijskaartje dat 9.000 euro hoger ligt dan van de instapper. De Veloce is te bestellen vanaf 48.000 euro. En dat terwijl je hetzelfde 54 kWh-accupakket krijgt.

Motorisering en accu Uitvoering Consumentenprijs Fiscale Waarde 156 pk, 54 kWh Elettrica € 39.000 € 38.000 156 pk, 54 kWh Elettrica Speciale € 41.000 € 40.000 280 pk, 54 kWh Elettrica Veloce € 48.000 € 47.000

Toch is het niet vreemd dat deze versie veel duurder is. De Veloce heeft namelijk veel upgrades ten opzichte van de standaard Alfa Romeo Junior. Zo biedt de sportiefste variant 280 pk, een torsen-sperdifferentieel, remklauwen met vier zuigers, dikkere stabilisatoren en is hij 25 millimeter verlaagd. Daarbij is de Veloce standaard voorzien van 20 inch lichtmetalen wielen en meegespoten remklauwen.

Rijden met de Junior Veloce

In onderstaande video konden we voor het eerst rijden met de Junior Veloce. Autovisie-redacteur Peter Hilhorst laat zien waarom de auto beter is dan je wellicht in eerste instantie verwacht.