Ford gebruikt legendarische naam voor nieuwe SUV-Coupé

De transitie naar elektrisch rijden heeft bij het merendeel van de fabrikanten veel teweeg gebracht. Een merk waarbij het roer compleet om is gegaan, is Ford. Bestaande modellen die niet geheel onsuccesvol waren als de Fiesta, Focus en Mondeo zijn of worden snel van de markt gehaald met als opvolgers: SUV’s en crossovers. Deze Ford Capri pas helemaal in de SUV-strategie.

Niet lang geleden konden we voor het eerst rijden met de nieuwe Ford Explorer, een SUV op het bekende MEB-platform van Volkswagen. Waar die auto gebaseerd is op de ID.4, is deze auto te vergelijken met de ID.5. De capri wordt dan ook boven de Explorer en onder de Mach-E gepositioneerd.

Aanbod Ford Capri

Er zijn in eerste instantie twee aandrijflijnen te bestellen. De eerste is een achterwielaandrijver met 286 pk en een 77 kWh-accupakket. Deze versie komt volgens de fabrikant zo’n 630 kilometer ver op een acculading.

Wil je vierwielaandrijving, dan kan je voor de versie met twee elektromotoren kiezen. Die Ford Capri heeft 340 pk en het 79 kWh-accupakket. De range van deze uitvoering bedraagt 592 kilometer. Het voordeel van deze vierwielaandrijver is dat hij 200 kilogram meer aan trekgewicht heeft dan de achterwielaandrijver. Dit betekent dat de AWD 1.200 kilogram geremd mag trekken.

Volgend jaar volgt er ook nog een versie met 170 pk en een 52 kWh-accupakket. Dit wordt de goedkoopste Ford Capri. Wat de actieradius van die versie is, laat Ford nog niet weten.

Prijzen Ford Capri

De definitieve prijzen van de Ford Capri tevens niet bekend, maar we kunnen al wel een goede indicatie geven. De instapper kost iets meer dan 42.000 euro en voor de 286 pk-uitvoering betaal je ongeveer 45.000 euro. De vierwielaandrijver kost zo’n 2 mille meer.

