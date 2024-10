Deel dit: Share App Mail Tweet

Importheffingen Chinese EV’s: ‘Als de dood voor vergelding’

Al enkele maanden golden in Europa tijdelijke importheffingen voor Chinese elektrische auto’s. Nu lijkt het zo goed als zeker dat de heffingen van kracht zullen blijven. Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma praat je bij in deze Telegraaf-video.

Europa kwam met de importheffingen naar aanleiding van een grootschalig onderzoek waaruit bleek dat Chinese EV-fabrikanten door hun overheid gesubsidieerd worden, waardoor zij een oneerlijke concurrentiepositie hebben bemachtigd.

Importheffingen op Chinese EV-modellen

Er gold al een importtarief van 10 procent en daarbovenop komt een extra heffing. De hoogte daarvan verschilt per fabrikant. Dit hangt af van de mate van overheidssteun en of is meegewerkt aan het onderzoek.

Zo heeft BYD te kampen met een extra heffing van 17 procent, Geely van 18,8 procent en SAIC van 35,3 procent. In totaal zit er dus een heffing van respectievelijk 27 procent, 28,8 procent en 45,3 procent op de EV’s van BYD, Geely en SAIC.

Angst voor vergeldingsmaatregelen

Hoewel de importheffingen zijn bedoeld om Europese autobouwers te beschermen tegen de aanwas van Chinese EV-fabrikanten, is niet elke Europese producent er blij mee. “De Duitsers hebben tegen de plannen gestemd, omdat ze vrezen voor hun industrie”, legt Jaco Bijlsma uit. Met name voor de Duitse merken, die sterk afhankelijk zijn van de Chinese automarkt, kunnen de vergeldingsacties die op de loer liggen grote gevolgen hebben.

Er wordt door China al gesproken over tegenmaatregelen. “Uiteindelijk zal iedereen weer in gesprek moeten gaan, want anders wordt het behoorlijk bloederig op de automarkt”, vertelt Bijlsma. “Ik hoop dan dat de soep minder heet gegeten wordt dan hij wordt opgediend.”

Productielocaties

Ook is het zo dat de productie van Westerse merken soms (deels) in China plaatsvindt. “Het is erg complex”, legt Bijlsma uit. “Autoproductie is een mondiaal verhaal. Zowel Chinese als Europese fabrikanten kijken nu dan ook op welke locaties zij het beste kunnen produceren, om zo mogelijk onder die importheffingen uit te komen.”