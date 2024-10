‘Bizar dat mensen met elektrische auto’s nu extra worden gestraft’

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Hoe vaak Prinsjesdag teleurstellend was voor autorijdend Nederland, heb ik niet bijgehouden, maar deze keer was het zeker weer raak. Want opnieuw lijkt de realiteitszin van de politiek totaal niet te matchen met de werkelijkheid in mobiliteitsland. Terwijl we van dit verse kabinet juist anders verwachten mogen. Want deze wonderlijk samengestelde regering is immers een product van een land dat de politiek niet meer vertrouwde en meer dan zat was.