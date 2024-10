Deel dit: Share App Mail Tweet

Vlogger na McLaren-crash tegen gewonde vriend: ‘film mij’

De Amerikaanse vlogger Jack Doherty crashte afgelopen weekend zijn McLaren 570S tijdens een livestream. Hij had een mobiel in zijn hand toen het noodlot toesloeg. Toch waren het zijn acties ná de crash die voor de meeste kritiek zorgden.

De 20-jarige Jack Doherty is een influencer met miljoenen volgers. Op streamingplatform Kick was hij afgelopen zaterdag met zijn volgers aan het kletsen toen hij in de buurt van Miami reed in zijn McLaren.

Jack Doherty crasht McLaren 570S

In een dergelijke supercar is het verstandig bij de les te blijven, zeker als het ook nog eens met bakken uit de lucht komt. Doherty had die memo niet ontvangen. In de stromende regen, met luide rapmuziek door de speakers en een telefoon in zijn rechterhand scheurde hij over de linkerbaan. Dan gaat het plots mis.



Je hoort de vlogger angstvallig schreeuwen als de McLaren 570S plots begint te glijden. Wanhopig probeert hij de supercar weer onder controle te krijgen, maar dat mislukt. Met een flinke vaart koersen Doherty en zijn bijrijder op de geleiderails af. Een flinke klap volgt.

Narcistische vlogger

In een andere video is te zien hoe de zijruiten worden gebroken, waarna een paniekerige Jack Doherty door omstanders uit het wrak wordt gehesen. Daarbij vergeet hij geen seconde zichzelf in beeld te houden. Narcisme ten top.



Maar het wordt erger. Als Doherty eenmaal uit de vernielde McLaren is getild, bekommert hij zich vooral om zijn auto. Terwijl zijn vriend nog gewond op de bijrijdersstoel zit, blijft de vlogger zichzelf en de auto filmen. Pas na een tijdje loopt hij om de gehavende 570S heen om te vragen hoe het met zijn bebloede compagnon gaat. In plaats van daadwerkelijk hulp verlenen, duwt hij zijn zichtbaar geshockeerde vriend een camera in z’n gezicht.

Altijd blijven filmen

Als zijn maat eenmaal uit de verwoeste McLaren 570S is gekropen, kan hij nog altijd niet op veel medeleven van Doherty rekenen. Nee, in plaats daarvan draagt de aandachtsbeluste influencer hem op te filmen. “Hier Michael, en film ook met die andere telefoon”, zegt Jack Doherty terwijl hij zijn mobiel in de hand drukt van zijn vriend, bij wie bloed over zijn gezicht stroomt.

Als er later meer vrienden van de vlogger ter plaatse zijn, is er één die opmerkt dat de bebloede Michael nog altijd aan het filmen is. “Neem die telefoon even van hem over, zodat hij het niet hoeft te doen”, zegt de bezorgde jongen. Maar nog voordat de gewonde bijrijder wordt verlost van zijn filmplicht, zegt Doherty dat bijrijder Michael moet blijven filmen en dat de overige aanwezigen met een andere telefoon moeten filmen. Walgelijk, zo vinden velen online. “De passagier zou hem voor de rechter moeten slepen”, stelt iemand. “Dat joch moet opgesloten worden.” Doherty, stel je prioriteiten op orde. En Michael, zoek andere vrienden.