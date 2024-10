Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze zorgeloze, Koreaanse occasion kost slechts 5.000 euro

Er is een categorie occasion-kopers die zich erover beklaagt dat bij dealers vooral heel jonge occasions staan. Steeds meer klanten begrijpen dat de kwaliteit van auto’s al decennia zo goed is, dat er voor pakweg vijf mille ook heel goede, zorgeloze gezinsauto’s bestaan.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor.

Zorgeloze occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die al wat ouder zijn en dus hun prijs mee hebben. Dat je voor slechts 5.000 euro een kwalitatief uitstekende occasion kunt kopen, bewijst deze Hyundai i30. Heb je liever iets anders, kom dan op donderdag en zaterdag terug voor onze andere opties.

Hyundai i30 (2007 – 2011)

De i30 is een heel gemakkelijk rijdende auto, waarmee iedereen zó overweg kan. Hij brengt je eindeloos van A naar B, maar daarbij valt weinig rijplezier te beleven. De interieurafwerking is wat plastiekerig en soms niet helemaal vrij van een kraakje.

De voorstoelen zijn vrij vlak, achterin is de i30 ruim genoeg voor twee volwassenen. De bagageruimte heeft met 340 liter een normale maat. De 1,4-liter motor is voor veel automobilisten sterk genoeg, de 1.6 is uiteraard sterker en soepeler. Reken daarbij op een verbruik rond 1 op 12.

Bij een autobedrijf in Olst staat een keurige zilvergrijze 1,6 ‘Dynamic’ (2007, 112.000 km) voor € 4.999.

Let hier op bij deze occasion

Het contactslot van de i30 moet regelmatig worden gesmeerd. Zo voorkom je, wat weleens voorkomt, dat de sleutel niet uit het contact gaat.

Het start-stopsysteem werkt alleen als de accu voldoende spanning kan leveren. Steeds opnieuw starten kost natuurlijk stroom. Het komt voor dat het systeem even niet werkt, als de accu onder een kritische grens is geraakt. Dat is het geval als veel korte stukjes worden gereden. De oplossing is simpel: rij een keer een flinke rit, dan is de accu weer gewoon op spanning en is er niks aan de hand.