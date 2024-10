Deel dit: Share App Mail Tweet

Importheffingen voor Chinese EV’s definitief! Duitsland vreest conflict

Er is binnen Europa voldoende steun voor de hoge importheffingen op Chinese elektrische auto’s, meldt de Europese Commissie. Die heffingen zijn al ingegaan, maar waren strikt genomen nog tijdelijk, omdat China nog met een reactie mocht komen.

Chinese merken kunnen hun elektrische auto’s goedkoper aanbieden dan Europese merken dat kunnen. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat dat deels door financiële steun van de Chinese overheid komt.

Importheffingen op Chinese EV’s

Om de eigen fabrikanten te beschermen, heeft Europa eerder dit jaar hogere importheffingen ingesteld op Chinese elektrische auto’s. Die komen bovenop het reeds geldende tarief van 10 procent en lopen op tot bijna 40 procent.

Tarieven verschillen per fabrikant

Opmerkelijk is dat bijna iedere Chinese autoproducent met een ander importtarief te maken heeft. BYD krijgt een ‘straf’ van 17 procent, Geely van 18,8 procent en SAIC van 35,3 procent. In totaal zit er dus een heffing van respectievelijk 27, 28,8 en 45,3 procent op de EV’s van BYD, Geely en SAIC.

China dreigt met vergeldingsacties

China ontkent zijn autofabrikanten te subsidiëren en heeft als vergelding gedreigd met heffingen op onder meer Europese zuivel, cognac, vlees en auto’s. Er lopen onderhandelingen tussen Europa en China om het handelsconflict op te lossen.

Duitsland is tegen importheffingen

De EU-landen stemden op vrijdag 4 oktober over het definitief maken van de hoge importheffingen. Een aantal landen is tegen, zoals Duitsland, dat vreest voor zijn auto-industrie, die bovengemiddeld afhankelijk is van de Chinese markt.

Brancheorganisatie VDA is bezorgd en wil dat Europa de hogere importtarieven schrapt. Duitsland exporteerde vorig jaar voor meer dan 26 miljard euro aan voertuigen en onderdelen naar China en is dus kwetsbaar voor vergeldingsmaatregelen.