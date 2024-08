Deel dit: Share App Mail Tweet

China dient officiële klacht in tegen Europese importheffingen

China heeft een officiële klacht ingediend bij de World Trade Organisation (WTO). Het land is het niet eens met het Europese besluit om extra importheffingen in te stellen voor Chinese EV’s.

Het Chinese ministerie van Handel is naar de WTO gestapt om “de rechten en belangen van de elektrische voertuigindustrie te verdedigen”, maar ook, naar eigen zeggen, om “de internationale samenwerking in aanloop naar de groene transitie te beschermen.”

China subsidieert de eigen merken

De Europese Commissie zegt bewijs te hebben dat Chinese autofabrikanten staatssteun krijgen, waardoor ze hun EV’s goedkoper kunnen aanbieden dan de Europese concurrentie. Daarom gelden er nu extra importheffingen voor in China geproduceerde elektrische auto’s.

Hoe hoog zijn de importtarieven?

De tarieven verschillen per fabrikant en lopen van 17,4 procent tot 37,6 procent. Ze komen bovenop de bestaande heffing van 10 procent, waardoor bijvoorbeeld MG te maken krijgt met een totale heffing van 47,6 procent.

China is natuurlijk boos over de maatregel en zegt dat het zich aan de regels van de WTO houdt. Het besluit van de EU “wordt niet ondersteund door bewijs en heeft geen enkele wettelijke basis”, aldus het Chinese ministerie van Handel.

Heffingen zijn voorlopig tijdelijk

De Europese heffingen zijn recent ingegaan en strikt genomen van tijdelijke aard. China heeft tot begin november de tijd om tegenbewijs aan te leveren bij de Europese Commissie. Als beide partijen dan niet tot een overeenkomst zijn gekomen, dan worden de heffingen voor een periode van vijf jaar vastgelegd.

Omdat de wereldpolitiek in de basis vrij kinderachtig in elkaar zit, is China opeens een onderzoek gestart naar de import van Franse cognac en Europees varkensvlees. De verwachting is dat daar binnenkort extra heffingen uit zullen rollen.

Reactie Europese auto-industrie

Tekenend is de reactie van de Europese auto-industrie op de importtarieven voor Chinese EV’s. Renault en Stellantis maken zich geen zorgen, want hun belangen in China zijn minimaal, maar in Duitsland maken ze zich grote zorgen. Voor BMW, Mercedes en de Volkswagen Groep is China een belangrijke markt.