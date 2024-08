Deel dit: Share App Mail Tweet

In dit land zet Audi op sommige modellen geen ringen meer

Audi ontwikkelt een nieuwe reeks elektrische modellen, speciaal voor de Chinese markt. En die zullen naar verluidt door het leven gaan zónder de traditionele ringen.

Diverse interne bronnen hebben aan persbureau Reuters verteld dat het premiummerk van de Volkswagen Groep tussen nu en 2030 met negen speciaal voor China ontwikkelde modellen komt.

Geen Audi-logo’s meer

De interne codenaam ervoor zou ‘Purple’ zijn. Geen van de negen zullen voorzien zijn van Audi-logo’s. Of dat betekent dat ze enkel de naam Audi krijgen of misschien een speciaal beeldmerk, is niet duidelijk.

Audi – dat het nieuws ‘speculatie’ noemt – werkt aan de nieuwe modellen met zijn Chinese partner SAIC. Beide merken kondigden eerder aan samen te werken aan een elektrisch platform voor de Chinese markt.

Tegenvallende verkopen

En dat is nodig, want Audi verkocht in het eerste halfjaar minder dan 10.000 EV’s in China. Ter vergelijking: de Chinese concurrent Nio zette in dezelfde periode acht keer meer af.

Dus misschien is het zo gek nog niet om de ringen te schrappen. Chinese consumenten gaan immers steeds meer voor producten uit eigen land, ook op autogebied.

Nieuw systeem van namen

Audi heeft overigens een nieuw systeem van typeaanduidingen bedacht. De even namen, Q6 en A6, gaan naar elektrische modellen en de oneven namen zijn bestemd voor brandstofauto’s. Vandaar dat de A4 dit jaar wordt opgevolgd door de A5.