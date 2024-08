Deel dit: Share App Mail Tweet

Vakantie met je vrienden? Ultieme Airbnb staat midden op circuit

Zijn je vrienden net zo autogek als jij? Dan moet je op vakantie naar deze Airbnb. Je hebt dan namelijk een eigen circuit tot je beschikking.

Het circuit is gemaakt voor karts, maar de foto’s bewijzen dat het ook prima geschikt is als driftlocatie. Overigens is dit niet de enige baan. Binnenin een hal kan je met kleine drift-karts rijden.

Ultieme Airbnb met circuit

De Airbnb staat midden tussen het circuit en biedt ruimte voor meer dan 16 gasten. Er is overigens veel meer te doen dan karten en driften. Zo is er buiten ook nog een onverharde baan waar je los kan gaan met quads. Ben je even klaar met racen? Dan kan je biljarten, tafelvoetballen, basketballen, zwemmen, vissen en zelfs naar de sportschool. Kortom, genoeg te doen voor iedereen.

Sommige slaapkamers zijn ingericht in auto-stijl. Zo is er een Bugatti en een Chevrolet-kamer. En hoe gaaf is dat Skyline-bed in de Airbnb!

De kosten voor de vakantie

Tot zover het leuke nieuws. Want de Airbnb heeft zeker ook nadelen. Te beginnen bij de locatie. Het circuit ligt in de Amerikaanse staat Californië. Even met je vrienden hier op vakantie gaan, is alleen voor vriendengroepen die flink wat te besteden hebben. Vliegtickets naar Amerika zijn immers als best prijzig.

Daarbij komen de kosten van de Airbnb zelf. Voor 3 nachten (het minimale aantal) moet al 10.870 euro worden neergelegd. Voor dat geld kan je ook heel veel andere leuke vakanties boeken. Overigens wordt de prijs van het circuit-huis niet hoger als je meer vrienden meeneemt. Hoe meer vrienden, hoe minder duur per persoon.

