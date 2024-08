Deel dit: Share App Mail Tweet

Met 200 km/h langs politie: vrouw heeft wel héél slechte smoes

In de Amerikaanse staat Arkansas ziet een patrouillewagen van de politie een Volkswagen Tiguan met bijna 200 km/h voorbij scheuren in een zone waar 55 mph (88 km/h) is toegestaan. De vrouwelijke bestuurder komt met een heel slecht excuus voordat ze zichzelf nog veel verder in de nesten werkt.

Direct nadat de agent de Volkswagen voorbij ziet vliegen, start hij de achtervolging. Uiteraard met het flitsend blauw op het dak en met veel kabaal van de sirene. Als hij de bestuurder na een poosje weer in het zicht heeft, duurt het nog een tijdje voordat de Tiguan de hint begrijpt en de auto stilzet.

Amerikaanse staandehouding

Eenmaal aan de kant van de weg gaat het op z’n Amerikaans. Met veel geschreeuw en getrokken wapen wordt de vrouwelijke bestuurder uit haar auto gemaand. Al met al is het niet bepaald een kalmerende en deëscalerende situatie. “Het is een noodgeval!”, probeert ze de agent duidelijk te maken. Tja, als iemand met spoed naar het ziekenhuis moet, is het te begrijpen dat je lak hebt aan de snelheidslimiet.

Slechte smoes

Dat is echter niet het geval, zo blijkt. De negeert de aanwijzingen die de agent naar haar schreeuwt en roept dat haar brandstof bijna op was. Hoe het gaspedaal tot bijna 200 km/h intrappen daarbij helpt, is ons een raadsel. Het klinkt dan ook vooral als een erg slechte smoes.

Amerikaanse politie laat er geen gras over groeien

Alsof dit nog niet dom genoeg was, maakt ze vervolgens een nog grotere fout. Duidelijk beangstigd door de agent, kruipt ze opnieuw in haar auto. Vervolgens sluit ze de deur en slaat ze op de vlucht, waarna de achtervolging in Amerikaanse stijl verdergaat. Gewapend met bull bar (die de politie nu ook op zijn Tesla-dienstwagens heeft) kiest de agent er op hoge snelheid voor een PIT-manoeuvre uit te voeren, waarbij de vluchtende Volkswagen Tiguan uit balans wordt gebracht. Een flinke crash volgt.

Met nu nog meer getrokken pistolen, stapt de auto uit het wrak. De luid schreeuwende agent rekent haar in, terwijl ze haar Volkswagen Tiguan in de kreukels ziet liggen. Het hele drama is op video vastgelegd op beeld en zie je in de video hieronder.