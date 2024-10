Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijs Hyundai Inster – Zo verhoudt-ie zich tot de Citroën ë-C3

Er komen steeds meer ‘betaalbare’ elektrische auto’s op de markt. Al schrijven we dat woord met opzet tussen enkele aanhalingstekens, omdat voor de meeste mensen 24.295 euro nog steeds een klap geld is. Maar hoe verhoudt de Hyundai Inster zich voor die prijs tot de Citroën ë-C3.

De Hyundai Inster is 3,8 meter lang. En daarmee is-ie 20 centimeter korter dan de Citroën. Beide hebben een wielbasis van 2,5 meter. Achter in de Inster is plek voor tussen de 280 en 350 liter bagage, afhankelijk van de positie van de achterbank. De ë-C3 komt tot 310 liter.

Twee versies Hyundai Inster

Hyundai levert de Inster in twee versies. De 24.295 euro kostende instapper heeft een 42 kWh-batterij en een elektromotor met 97 pk. Zijn WLTP-range ligt op 327 kilometer. De Citroën is 5 euro goedkoper en biedt vergelijkbare specs: een 44 kWh-accu, 113 pk en een bereik van 326 kilometer.

Voor 25.995 euro rijdt Hyundai een Inster met 49 kWh voor. Die heeft een vermogen van 115 pk en haalt maximaal 370 kilometer op een volle batterij. Daar kan Citroën niks tegenover zetten, want er is geen andere variant van de ë-C3 dan die met 44 kWh.

In aanmerking voor subsidie

De instapversie van de Hyundai Inster, de E-Motion, is onder meer uitgerust met 15-inch wielen, automatische airco, elektrisch bedienbare ruiten en een digitaal instrumentarium. Het model is per direct te bestellen en komt dus nog in aanmerking voor 2.950 euro SEPP-subsidie.

De duurdere Pulse – vanafprijs 27.295 euro – kan worden besteld met een Winter-pakket. Daarin zit batterijverwarming, een warmtepomp, stoel- en stuurverwarming. Het topmodel van de reeks is de Evolve, die leverbaar is met een Tech-pakket (360-graden camera, dodehoekcamera en meer).

Andere concurrenten Inster

Naast de Citroën ë-C3 heeft de Hyundai Inster nog andere concurrenten, zoals de Dacia Spring (vanaf 18.950 euro), de Leapmotor T03 (19.950 euro) en vanaf volgend jaar de Renault 5, die dan een 25.000 euro kostende basisversie krijgt. De Fiat Grande Panda wordt ook een Inster-concurrent.