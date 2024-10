Deel dit: Share App Mail Tweet

Rijtest: Renault 5 wordt betaalbaar succesnummer

Geef maar toe: ook u heeft uitgekeken naar de eerste test met de enorm gehypete Renault 5. Én… hij maakt de hoge verwachtingen waar. Zo blijkt uit een rijtest die Autovisie als eerste doet.

Al klopt de laatste zin van de inleiding niet helemaal. De beloofde basisprijs van 25.000 euro wordt wel waargemaakt, maar pas in de eerste helft van volgend jaar. Eerst komen de duurdere uitvoeringen en ook die zullen waarschijnlijk gretig aftrek vinden.

Vanafprijs Renault 5

De prijzen starten vooralsnog bij 32.990 euro en de marges zullen het hoogst zijn op deze varianten, zodat Renault ook nog wat verdient aan de derde generatie 5. In 2026 komt de Twingo met een prijs van 20.000 euro, die onder de 5 wordt gepositioneerd. Nissan gaat de nieuwe bouwstenen ook gebruiken voor onder meer de Micra.

Design

Renault heeft zich niet laten verleiden tot een geforceerde retrolook. Het koetswerk zit wel vol subtiele knipogen naar zijn voorvaders. Hoe dieper u in de Renault-materie zit, hoe meer u er ontdekt op de vijfdeurs hatchback: de vorm van de koplampen, de locatie van de dagrijverlichting, de laadindicator op de motorkap, de bolle wielkasten, de achterlichten, de strip over de achterklep en het design van de wielen. Ze grijpen allemaal terug op het verleden.

Pak er maar eens een paar foto’s bij van de 5, de Supercinq en niet te vergeten de 5 Turbo. Vooral de kleine uitstulping in de achterlichtunits als visueel eerbetoon aan de homologatiespecial met geblazen middenmotor weet groot enthousiasme te ontlokken. Hij staat ook krachtig op zijn standaard 18-inch wielen, die op de uiterste hoeken zijn geplaatst om ruimte te bieden aan de NMC-accu.

Interieur

Renault weet ook in het interieur van de 5 de juiste snaar te raken. De cabine is een lekkere mix van klassieke 5-kenmerken met verstandige Megane-invloeden. Nergens is het gezocht of gekunsteld, want er hangt een geweldig sfeertje. Je kunt de blok-structuur in de donkere dakhemel gewoon leuk vinden, maar die legt ook een link met de oude 5. En er is meer historisch besef, want de H-vormige sportstoelen zijn een frisse interpretatie van de kuipen in de 5 Turbo. Het dashboard is deels afgewerkt met een jeansachtige stof die eveneens in een uitbundige tint is te krijgen.

Verder bestaan de materialen grotendeels uit gerecycled hard plastic, dat niet op alle plekken uitblinkt in elegantie. Delen van de deurpanelen, de middentunnel en de toplaag van het dashboard verraden besparing, maar toch wordt de aangename ambiance er niet door verpest. De opgewektheid overheerst.

Motoriseringen Renault 5

Er komen drie varianten van de Renault 5: met 95 pk, 120 pk of 150 pk. De eerste twee komen in de loop van volgend jaar op de markt, in combinatie met de kleine accu van 40 kWh, terwijl de topversie met de 52 kWh-accu het spits afbijt. De zogenoemde Urban Range zou 312 kilometer halen en de Comfort Range 410 kilometer.

Het grootste accupakket kan met maximaal 100 kW snelladen en de kleinere batterij pakt 80 kW. Het zijn modale laadcijfers. De prijzen starten op dit moment zoals gezegd bij 32.990 euro. Dan heb je de Techno met standaard een warmtepomp, pre-conditioning van de accu, een routeplanner met laadstops, een lijst veiligheidshulpjes, klimaatregeling en het reeds genoemde multimediasysteem. Niet heel goedkoop, maar zeker niet schreeuwend duur, gezien de volwassen techniek. Mocht u dit jaar nog een koopovereenkomst tekenen, dan kunt u rekenen op de 2.950 euro SEPP-subsidie.

Rijgedrag Renault 5

Door de compacte en de korte draaicirkel is de Renault 5 wendbaar. Het stuur geeft feedback en de reacties zijn scherp. Dat komt ook doordat het koetswerk en de massa met stijve veren en dikke stabilisatoren strak onder controle wordt gehouden. Er is weinig rol en nauwelijks vertraging op je handelen. De uitgekiende demping zorgt voor voldoende souplesse, want hij gaat vloeiend over drempels heen. De korte oneffenheden komen duidelijk door, maar stevig is in dit geval niet stoterig hard. Het is vooral verbazingwekkend hoeveel grip hij weet te genereren op zijn 195 millimeter smalle ecobanden.

De Renault 5 blijft heel goed luisteren naar de commando’s en onderstuur blijft lang weg. Door gas los te laten duikt de neus naar binnen. Stuur je tegelijkertijd even wat dieper in, dan hupt de kont een paar bandbreedtes opzij. Met een geanimeerde grijns laat je het gebeuren en het ESP grijpt uiteindelijk in, maar daardoor kun je hem wel serieus hard een bocht in gooien om vervolgens rustig glijdend wat snelheid weg te smeren.

De balans, stabiliteit en stuurprecisie verdienen simpelweg grote bewondering. Het kan niet anders dan dat de begaafde heren van Alpine hun expertise hebben losgelaten op de gewone 5 en zich niet alleen met de A290 hebben bemoeid. Die laatste maakte als prototype al indruk tijdens een vluchtige rit op een ijscircuit en moet op het asfalt niets minder dan een sensatie zijn.