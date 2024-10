Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze compacte, ruime occasion slaat de juiste toon aan

Kopers van (nieuwe) auto’s zijn soms niet te volgen. De klasse met compacte en toch ruime MPV’s is niet populair geworden. Tweedehands kopers zijn nuchterder en zoeken juist wél naar auto’s zoals dit drietal. Terecht! Want een occasion als deze is hartstikke praktisch.

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste occasion maken we onze favoriet bekend.

Compacte en ruime occasion voor 7.500 euro

Nissan Note (2014 – 2019)

Handig: de achterportieren van de Note kunnen vrijwel 90 graden open, dat is ideaal om bijvoorbeeld een kinderzitje te plaatsen. De achterbank is royaal verschuifbaar, met één hand, zowel van voren als van achteren. Vier volwassenen passen er best in.

De minimale bagageruimte bedraagt een nog altijd zeer goede 325 liter. De Note heeft fijne voorstoelen, stuurt en schakelt verrassend goed en het onderstel is mooi comfortabel. Handig? Het dubbel uitgevoerde dashboardkastje, voor bijvoorbeeld een doos tissues!

De normale 1,2 is maar ‘net aan’ sterk genoeg. Met de turbo-versie ‘DIG-S’ is 1 op 17 best haalbaar en die is veel sterker en soepeler. Bij een autobedrijf in Apeldoorn staat een vers geïmporteerde blauwe ‘DIG-S’ (2014, 68.000 km) voor € 7.450.

Waar let je op bij deze occasion

Tja, het is bijna voorspelbaar. De Note is typisch zo’n kwaliteitsproduct waaraan Japanse auto’s hun uitstekende reputatie te danken hebben. Bij normaal gebruik en regulier onderhoud laat een Note zijn eigenaar of bestuurder niet in de steek. Dat is uiteraard een heel waardevolle eigenschap, zeker als je met kinderen onderweg bent.