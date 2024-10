Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze Kia-occasion is betaalbaar en ontzettend ruim

Kopers van (nieuwe) auto’s zijn soms niet te volgen. De klasse met compacte en toch heel ruime MPV’s is niet populair geworden. Occasionkopers zijn nuchterder en zoeken juist wel naar auto’s zoals dit drietal. Logisch gevolg is dat veel auto’s zoals deze Kia Venga-occasion worden geïmporteerd. Terecht!

Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste occasion maken we onze favoriet bekend.

Compacte én ruime occasion voor 7.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar tweedehands auto’s die slim, compact én ruim zijn. We trappen af met de Kia Venga. Niet helemaal jouw ding? Wacht dan op de kandidaten waaraan we je donderdag en zaterdag voorstellen.

Kia Venga (2015 – 2018)

De Venga is exact dezelfde auto als een Hyundai ix20, waarvoor dit verhaal ook volledig op gaat. De belangrijkste eigenschap is uiteraard de binnenruimte van de occasion. Met een bagageruimte van 440 liter achter de verschuifbare achterbank wint de Kia Venga op dit punt van het drietal dat we deze week in het spotlicht zetten. Dat is dan ook echt véél. De zitruimte is zo ook groot genoeg voor vier volwassenen.

De hogere zit in de occasion zorgt wel voor sterke dwarsbewegingen in bochten. Als bestuurder zijn de brede raamstijlen en daardoor ontstane dode hoeken iets om rekening mee te houden. Plusje: de Kia Venga mag 75 kilogram op de trekhaak hebben. Een 1,4 rijdt gemiddeld 1 op 14. Bij een autobedrijf in Heinenoord staat deze origineel Nederlandse bruine 1.4 ‘Plus Pack’ (2013, 109.000 km) voor 7.450 euro.

Aandachtspunten bij de tweedehands auto

Het enige echte ‘euvel’ dat bij de Kia Venga wel eens voorkomt is een motor die inhoudt of niet aanslaat, door een slecht massacontact bijvoorbeeld op de brandstofpomp. Dat is uiteraard een kleinigheidje. Als het start-stop-systeem de motor niet uitschakelt terwijl dit wel wordt verwacht, dan is de capaciteit van de accu aan de lage kant. Een flinke rit met de occasion volstaat om de accu weer vol te laden en dan werkt het systeem weer normaal.