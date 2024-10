Deel dit: Share App Mail Tweet

Tesla domineert de Nederlandse automarkt op dit moment

De verkoopcijfers van de maand september 2024 zijn binnen. Tesla blijkt het speelveld te domineren.

Volgens cijfers van de Bovag, RAI Vereniging en RDC zijn de afgelopen maand 31.235 auto’s geregistreerd. Dat is een stijging van 5,1 procent ten opzichte van vorig jaar. In totaal zijn dit jaar 278.529 auto’s op kenteken gezet, wat 2,8 procent minder is dan in de eerste drie kwartalen van 2023.

Meest gekochte auto’s op dit moment

Van de ruim 31.000 auto’s die in september zijn geregistreerd, waren bijna 12.500 volledig elektrisch. Dat is een marktaandeel van zo’n 40 procent. Hybrides zijn vrijwel net zo populair, gevolgd door modellen die rijden op benzine (19,6 procent), diesel (0,8 procent) en lpg (0,4 procent).

Met name de Tesla Model Y en Model 3 zijn nog steeds mateloos populair, zo blijkt uit het feit dat de twee bovenaan de top vijf met meest geregistreerde modellen schitteren. Erg knap, gezien de Model Y en Model 3 inmiddels al een poosje meedraaien en de concurrentie alsmaar verder toeneemt.

Model Registraties Marktaandeel Tesla Model Y 2.585 8,3% Tesla Model 3 1.248 4,0% Volkswagen Polo 1.226 3,9% Volvo EX30 905 2,9% Kia Picanto 659 2,1% Populairste modellen in september 2024.

Kijken we enkel naar EV-verkoop, dan blijft de top twee uiteraard hetzelfde. De EX30 neemt positie drie in en wordt gevolgd door de BMW iX1 (579 registraties, 4,7 procent marktaandeel) en de Audi Q4 e-tron (547 registraties, 4,4 procent marktaandeel).

Tesla het populairste automerk

Uiteraard vinden we Tesla ook bovenaan de lijst met populairste merken in het algemeen. Afgelopen maand had het EV-merk van Elon Musk een marktaandeel van 12,4 procent in ons land. Daarmee wist Tesla meer auto’s te slijten dan Volkswagen, dat op plek twee volgt.