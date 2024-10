Deel dit: Share App Mail Tweet

Gespot: BMW M235 Gran Coupé krijgt flinke opfrisbeurt

Na de 1-Serie krijgt ook de BMW 2-Serie Gran Coupé een grondige opfrisbeurt. Wij kwamen het topmodel, de BMW M235, tegen op de Duitse Autobahn.

De 1-Serie heeft niet alleen een totaal andere neus gekregen, maar ook een sterk verbeterd onderstel, zo ondervond Autovisie-testredacteur Dries van den Elzen eerder. Daarmee rijdt ook het kleinste model in het gamma eindelijk als een échte BMW. Voorheen viel de voorwielaandrijver immers een beetje tegen.

Vier uitlaten en M-spiegels voor de nieuwe BMW M235

De BMW 2-Serie Gran Coupé is technisch sterk verwant aan de 1-Serie en dus mag het geen verrassing heten dat het model vergelijkbare wijzigingen ondergaat. Op de afbeelding zien we de achterzijde, waarbij de vier flinke uitlaatpijpen verraden dat het om het sportieve topmodel gaat: de M235 (nee, het is niet langer M235i). Dezelfde uitlaten zagen we immers ook al op de nieuwe M135.

BMW 2-Serie Gran Coupé krijg nieuwe neus

Net als op die M135, zien we ook op deze gecamoufleerde BMW M235 de gevleugelde spiegels die ons doen denken aan de spiegels op échte M-modellen. Het front van de auto konden we niet vastleggen, maar op andere camouflagefoto’s was al te zien dat de BMW 2-Serie Gran Coupé eenzelfde neusje krijgt als de 1-Serie heeft sinds de facelift.

Onderhuids zal ook bij de vernieuwde 2-Serie Gran Coupé veel aandacht zijn uitgegaan aan het onderstel. Van de 1-Serie weten we immers dat hij is voorzien van een grotere bandomtrek, stijvere veerpootmontagepunten, stijvere stabi-montagepunten, progressieve hulpveren, 20 procent meer caster op de vooras én een optioneel M Sport-pakket (standaard op de M135) met veerpootbrug, directere besturing, 8 millimeter verlaging en passieve, frequentie gevoelige schokdempers die in de basis stugger zijn maar écht harde stoten middels een extra klep kunnen doorlaten.

Meer weten over de opgefriste BMW 1-Serie, kijk dan onze rijtest hieronder.