Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de 1-Serie nu eindelijk wél als een echte BMW rijdt

Alsof de overstap van achter- naar voorwielaandrijving nog niet erg genoeg was, bleek de derde generatie BMW 1-Serie ook nog eens te zijn vervloekt met een volstrekt doorsnee weggedrag. De M135i xDrive incluis. Maar nu lijk BMW toch vooral van de daken te willen schreeuwen dat de nieuwe F70 1-Serie een échte rijdersauto is.

De wielbasis is identiek, de overige dimensies vergelijkbaar. Wel is de nieuwe 1-Serie direct te herkennen aan het front met lagere en bredere nieren, en de achterlichten waar bij het raakpunt tussen klep en carrosserie aan de onderzijde een hap uit is genomen. Van opzij is de F70 het beste herkenbaar aan het cijfer ‘1’ op de C-stijl.

Vernieuwd interieur van de BMW 1-Serie

Wie de afgelopen paar jaar meer nieuwe BMW’s onder ogen heeft gehad, weet wat er in het interieur verwacht kan worden. Groot breedbeeldscherm, een minimum aan fysieke bedieningselementen, maar nog steeds een onverminderd strakke vormgeving en een kwaliteitsbeleving die de meerprijs waard is. In deze BMW 1-Serie vind je geen centrale druk-draaiknop meer, wel op de middentunnel en tussen de schermen een aantal cruciale sneltoetsjes om rechtstreeks uit te komen in het juiste menu van een infotainmentsysteem dat zo langzamerhand steeds makkelijker in de omgang begint te worden.

Van de tot nu toe bevestigde aandrijflijnen zal de 120 (dus voortaan zonder ‘i’ om verwarringen met de elektrische modellen te vermijden) de populairste worden. Die uitvoering van de BMW 1-Serie combineert een 150 pk driecilinder benzinemotor met een 20 pk (en 55 Nm) sterke elektromotor die in de zeventrapsautomaat is verwerkt. De CO2-uitstoot is met 121 g/km indrukwekkend laag waardoor BMW ‘m al voor 41.507 euro kan aanbieden. Of 42.777,20 euro voor een M Sport Design met ’n trainingspak, 18-inch, inparkeerassistent en sportstuur. Terwijl een infotainmentsysteem met navigatie en climate control sowieso standaard zijn.

Eindelijk een échte BMW

Er is ook serieus werk verricht om weggedrag en -ligging van de BMW 1-Serie een opkikker te geven. Wat te denken van een grotere bandomtrek, stijvere veerpootmontagepunten, stijvere stabi-montagepunten, progressieve hulpveren, 20 procent meer caster op de vooras én een optioneel M Sport-pakket (standaard op de M135) met veerpootbrug, directere besturing, 8 millimeter verlaging en passieve, frequentie gevoelige schokdempers die in de basis stugger zijn maar écht harde stoten middels een extra klep kunnen doorlaten. Daarbij is de body met diverse onderhuidse verstevigingen een stuk stijver gemaakt. Het spreekt haast voor zich dat bij de introductie alleen auto’s klaar stonden met alle onderstelopties erop en eraan. Kijk in de video wat dat voor resultaten tot gevolg had. Enkele dagen geleden lieten we ook al zien dat de nieuwe X3 weer een ouderwets goede BMW is.