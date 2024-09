Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: de nieuwe BMW M5

De introductie van een nieuwe BMW M5 is altijd groot nieuws. Deze keer is het extra groot nieuws, want het is een plug-in hybride geworden én er is ook een Touring. Met een duik in de prijslijst maken we kennis.

De nieuwe BMW M5 brengt meerdere grote nieuwtjes met zich mee. Zo is er na veertien jaar ook weer een M5 Touring. Een echte primeur is de aandrijflijn. Niet met V10 zoals bij de vorige M5 Touring, maar het is wel de krachtigste BMW M5 ooit. Dat is te danken aan de introductie van plug-in hybridetechniek.

Motor BMW M5

De basis van de plug-in hybride aandrijflijn wordt nog altijd gevormd door de vertrouwde 4,4-liter V8, die zelf al goed is voor een vermogen van 585 pk. Samen met een bijna 200 pk sterke elektromotor komt het systeemvermogen uit op een indrukwekkende 728 pk en het totale koppel bedraagt maar liefst 1.000 Nm. Daarmee schiet je al in 3,5 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid blijft begrensd op de gebruikelijke 250 km/u. Schakelen gaat trouwens altijd met een achttrapsautomaat. Dankzij een 22,1 kWh batterij kan je 69 km volledig elektrisch afleggen en blijft het gemiddelde verbruik beperkt tot 1,6 l/100 km. Zoals gebruikelijk geldt wel: dit zijn WLTP-waarden, dus je zult je wat moeten inhouden met die sportieve prestaties om deze waarden daadwerkelijk te halen.

Uitrustingen BMW M5

Een BMW 5 Serie is altijd rijk uitgerust, dus daar gaan we nu niet al te diep op in. We houden het bij de specifieke uitrustingen van de BMW M5. Natuurlijk is de M5 direct te herkennen aan zijn eigen bumperwerk, achterspoiler en lichtmetalen wielen (20-inch vóór, 21-inch achter). Het M Sportstuur en -stoelen spreken ook voor zich. Verder standaard aanwezig zijn onder meer M xDrive vierwielaandrijving, een M-onderstel, M Sportdifferentieel en M Drive Professional.

BMW BMW

BMW BMW

Prijzen BMW M5

Natuurlijk is de BMW M5 de duurste van alle 5 Serie-modellen, maar dankzij de plug-in hybride aandrijflijn (en bijbehorend laag verbruik en lage bpm) valt de prijs voor een M5 nog best mee. Je betaalt 144.347 euro voor de M5 Sedan (prijs M5 Touring is op moment van schrijven nog niet bekend). Daarmee is hij nauwelijks duurder dan een M3 Sedan en zelfs een stuk goedkoper dan een M3 Touring! Bovendien was je voor het vorige model al gauw zo’n 180.000 euro of meer kwijt. De BMW 5 Serie in het algemeen is leverbaar vanaf 66.096 euro.

Op zich leuk dat er weer een BMW M5 Touring is, maar wij gaan toch ‘gewoon’ voor de sedan.

Exterieuraankleding

Net als de gewone BMW 5 Serie wordt de BMW M5 standaard geleverd in niet-metallic wit. Gelukkig mag je zonder meerprijs kiezen voor een aantal grijstinten, twee soorten zwart, donkerblauw, donkerrood en zelfs donkergroen. De enige kleuren met een meerprijs zijn Storm Bay-grijs (2.495 euro) en het matte Deep Grey (3.995 euro). Dan zijn er eventueel ook nog BMW Individual-kleuren, maar die pagina wil in de configurator niet laden… In ieder geval kan je de M5 als je dat echt wilt in zo’n beetje iedere kleur bestellen. Na twijfel tussen het mooie heldere blauw en het onderscheidende donkergroen, gaan we toch voor blauw.

BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW BMW

De standaard wielen kan je voor 427 of 587 euro omruilen voor andere designs in dezelfde maat. Zie de foto’s hieronder. Onze keuze valt op de volledig zwarte versie van de standaardvelgen, waar de lagere meerprijs bij hoort.

BMW BMW BMW

BMW BMW BMW

Interieuraankleding

Standaard wordt de BMW M5 geleverd met zwart leren bekleding. Qua materiaal zijn er geen andere mogelijkheden, wel kan je voor 695 euro meerprijs kiezen voor deels grijze (bijna wit), oranje (meer een soort lichtbruin) of rode bekleding. Voor deze keer houden wij het toch maar bij zwart.

BMW BMW BMW BMW

BMW BMW BMW BMW

Daarnaast kunnen de standaard aluminium interieurlijsten worden vervangen door donker eiken (345 euro) of koolstofvezel (495 euro). Wij gaan voor die laatste optie.

BMW BMW BMW

BMW BMW BMW

Pakketten en losse opties

Zoals gezegd is de BMW M5 standaard al voorzien van bijna alle uitrustingen, dus de optielijst is beperkt. Aan pakketten is er keuze uit twee: Comfort Pack (1.495 euro) en M Driver’s Pack (2.795 euro). Het eerste omvat voornamelijk stoelverwarming voor- en achterin en geventileerde voorstoelen. Het M Driver’s Pack omvat eigenlijk alleen het verwijderen van de snelheidsbegrenzer (nieuwe topsnelheid: 305 km/u), maar dat is wel inclusief een rijtraining voor één persoon bij een BMW Driving Experience. Wij vinken alleen het M Driver’s Pack aan.

Wat betreft de losse opties zijn er nog M Compound-schijfremmen (in plaats van het standaard M Sportremsysteem) met rode of zwarte remklauwen (374 euro). Je kunt ook kiezen voor carbon-keramische schijfremmen met goudkleurige remklauwen, maar dan ben je gelijk maar liefst 10.569 euro verder. Wij houden het toch al bij de standaard remmen. Tenzij je echt het circuit op gaat leveren de standaard remmen ook al uitstekende prestaties.

We kiezen wel het carbon dak (3.417 euro), dat het hoge gewicht van de nieuwe BMW M5 nog een béétje omlaag brengt. Vanbinnen laten we het dak afwerken met alcantara (1.281 euro). De enige resterende opties zijn dan nog een af fabriek trekhaak 1.281 euro) en aanvullende rijassistenten (van geen meerprijs tot 1.783 euro), maar die laten we bij een M5 voor wat ze zijn.

‘Onze’ BMW M5

Zo komt de prijs van onze BMW M5 op 152.763 euro. De conclusie die we al trokken bij de vanafprijzen blijft daarmee staan: de nieuwe M5 is nog altijd geen koopje, maar tegenover de geleverde prestaties en naast de M3 en vorige M5 valt de prijs tegelijkertijd ook wel weer mee.

BMW BMW BMW BMW BMW BMW

BMW BMW BMW BMW BMW BMW