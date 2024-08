Deel dit: Share App Mail Tweet

BMW M5 Touring: loodzwaar, enorm sterk en goedkoper dan M3

In München is officieel het doek getrokken van de BMW M5 Touring. De superstation is loodzwaar, maar ook loeisterk. Dat komt door zijn PHEV-aandrijflijn, die hem ook nog eens goedkoper maakt dan de kleinere M3 Touring.

Stiekem kenden we de looks van de BMW M5 Touring natuurlijk al, want eerder deze week lekten beelden uit van de Duitse superstation.

Specificaties van de nieuwe BMW M5 Touring

Pas voor de derde keer in de geschiedenis zien we een BMW M5 Touring. Enkel de E34 met 3,8-liter zes-in-lijn en de E61 met zijn overweldigende V10 gingen hem voor. Ditmaal geen atmosferische tiencilinder, maar een 4,4-liter V8 die samenwerkt met een elektromotor.

Het systeemvermogen komt daarmee uit op maar liefst 727 pk en 1.000 Nm koppel. Goed voor een 0 tot 100-tijd van 3,6 seconden, wat slechts fractioneel langzamer is dan de M5 Sedan-tijd. Standaard is de BMW M5 Touring begrensd op 250 km/h. Wie er een echt autobahnkanon van wil maken, moet het M Driver’s Package aanvinken, waarmee de topsnelheid op 305 km/h komt te liggen.

Elektrisch rijden met de BMW M5 Touring

Het is een plug-in hybride en dus kun je (tot een snelheid van maximaal 140 km/h) ook volledig elektrisch rijden. Je rechtervoet bedient dan enkel de 197 pk en 280 Nm sterke elektromotor. Een 18,6 kWh-accu dient als energie-opslag en maakt een volledig elektrische actieradius mogelijk van 61 tot 67 kilometer. Laden kan met maximaal 11 kW aan de AC-paal.

Zijn accupakket, elektromotor en vierwielaandrijvingssysteem maken de BMW M5 Touring behoorlijk zwaar. Schoon aan de haak weegt de superstation 2.550 kilogram. Oef! Zoals het hoort bij een stationwagen, kan ook een aanhanger achter gehangen worden. Die mag maximaal 2.000 kilogram wegen.

Goedkoper dan de BMW M3 Touring

Een zware jongen dus met zijn PHEV-aandrijving. Maar verafschuw het hybridesysteem nou niet direct om die reden, want het brengt ook twee grote voordelen met zich mee. Allereerst redt deze techniek de M5, anders had het model misschien niet eens meer met verbrandingsmotor bestaan.

En ten tweede brengt het de prijs drastisch omlaag. Door zijn deels elektrische aandrijving is de CO2-uitstoot op papier erg laag (46 gram per kilometer), waardoor de nieuwe BMW M5 Touring minder streng wordt aangepakt door het bpm-monster. Je koopt de superstation al vanaf 146.604 euro. Dat is zelfs goedkoper dan de kleinere M3 Touring (die geen hybride techniek heeft), waarvoor je minimaal 156.581 euro betaalt.

Concurrenten van de M5

Uit de stal van Audi kennen we de inmiddels niet meer te configureren RS 6 Avant Performance die met 630 pk en 850 Nm koppel bewapend is met iets minder vermogen. De Audi is echter ook minder zwaar, waardoor hij het 0 tot 100-sprintje in slechts 3,4 seconden volbrengt. Door de bpm-straffen gaat de prijs daarentegen al gauw dik over de twee ton.

We wachten bij Mercedes-AMG nog op de E 63. Wellicht kan deze Estate het de BMW moeilijk maken. Het huidige topmodel, de AMG E 53, vermoedelijk nog niet, aangezien de hybride met 585 pk en 750 Nm koppel beduidend minder sterk is. Dat vermogen is overigens exact zoveel als enkel de V8 (dus exclusief elektromotor) in de nieuwe BMW M5 Touring produceert.

De BMW M5 Touring zal begin volgend jaar op de markt worden geïntroduceerd.