Toyota GR Yaris te duur? Unieke GRMN nu goedkoper als occasion

De Toyota GR Yaris is een van de beste hot hatches die je vandaag de dag kunt kopen. Met een prijskaartje van minimaal 81.795 euro is hij allesbehalve betaalbaar. Wil je wel het plezier, maar niet de kosten? Dan is deze zeldzame Yaris GRMN-occasion wellicht een optie.

Een GR Yaris kost in Nederland als occasion minimaal 39.900 euro. Dat valt mee in vergelijking tot de nieuwprijs, maar is nog steeds fors. Voor 10.000 euro minder kun je de GRMN kopen.

Toyota Yaris GRMN

Voor het geld worden er ook veel andere leuke occasions aangeboden, maar toch is de Toyota Yaris GRMN het uitlichten waard. Het is namelijk een leuke, unieke auto.

In tegenstelling tot de GR Yaris, is de GRMN in de basis wel een normale Yaris. Huistuner Gazoo Racing heeft er desondanks een bijzonder apparaat van gemaakt. Om te beginnen ligt er een 1,8-liter viercilinder in de neus die voorzien is van een Lotus-compressor.

GRMN ‘GRMN’ staat voor ‘Gazoo Racing Masters of Nürburgring’.

De krachtbron van de Toyota Yaris GRMN levert 212 pk en 250 Nm aan koppel. Dat is niet extreem veel, maar met een gewicht van slechts 1.135 kg is het genoeg om van 0 naar 100 km/h te sprinten in 6,4 seconden. Overigens valt de topsnelheid van 230 km/h ook niet tegen.

Het vermogen wordt via een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten richting een Torsen-sperdifferentieel tussen de voorwielen gestuurd. Verder beschikt de super-Yaris over gesmeden wielen, race-remmen, een achterspoiler, een diffusor en Sachs-schokdempers. Hoeveel plezier je met dit pakket kunt beleven op het circuit, laat Autovisie-redacteur Dries van den Elzen in onderstaande video zien.

Van de Toyota Yaris GRMN zijn er slechts 622 geproduceerd. Vijf Nederlanders betaalden in 2018 minimaal 46.500 euro en hadden de bijzondere hot hatch op de oprit staan. Veel occasions zijn er dus niet in omloop.

Te koop als occasion

Op dit moment staan er drie in Nederland te koop. De goedkoopste occasion heeft ruim 46.000 kilometer gereden en kost 29.999 euro, zo’n twee derde van de nieuwprijs. De op een na goedkoopste kost met 30.950 euro iets meer. Deze importauto wordt aangeboden door Toyota-dealer Louwman, komt uit 2018 en heeft nog geen 20.000 kilometer op de teller staan.