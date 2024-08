Deel dit: Share App Mail Tweet

Zandvoort is opnieuw ‘klaar’ voor honderdduizenden F1-fans

De gemeente Zandvoort is naar eigen zeggen op alles voorbereid met de honderdduizenden racefans die volgende week het dorp bezoeken voor de Formule 1. De gemeente houdt tijdens het raceweekend rekening met circa 305.000 bezoekers. “Zandvoort is er klaar voor”, zegt F1-wethouder Jan-Jaap de Kloet.

Het dorp is al ruim een week voordat de Formule 1 er neerstrijkt in racesferen, met zwart-witgeblokte vlaggetjes in de straten en pilaren waarop de regels en routes voor het raceweekend worden uitgelegd. Ook is op de boulevard een kartbaan aangelegd en is in veel winkeletalages oranje te zien om Max Verstappen aan te moedigen.

De Formule 1 strijkt voor het vierde jaar op rij neer in Zandvoort, maar volgens burgemeester David Moolenburgh is het geen routineklus geworden. “Wij faciliteren dit evenement en veel is lang van tevoren al bekend, maar tegelijkertijd zijn er altijd kleine dingen die je moet aanscherpen. Een deel van de looproute is bijvoorbeeld anders, omdat er in een van de straten gebouwd wordt. Nu komt er op een andere plek een loopbrug.”

Drankverkoop aan banden

Ook moet de horeca in Zandvoort op racedagen opnieuw om 01.00 uur ‘s nachts sluiten en mogen supermarkten en slijterijen na 15.00 uur geen alcohol meer verkopen. “We zagen eerder dat er relatief veel overlast was van mensen die drank kochten”, aldus Moolenburgh. “Dat hebben we vorig jaar aan banden gelegd. En dat heeft ons toen meer rust aan het einde van de dag en in de avonduren opgeleverd.”

In 2025 wordt opnieuw een Grand Prix gereden op het circuit van Zandvoort, maar voor het jaar daarna is dat nog ongewis. De organisatie van de Dutch Grand Prix is nog in gesprek met het commerciële management van de Formule 1 (FOM). De gemeente zegt van harte te hopen dat Zandvoort op de F1-kalender blijft staan.

Impuls lokale economie

“Gedurende zo’n weekend levert het behoorlijk wat geld op voor Zandvoort”, zegt Moolenburgh. “En het doet ook echt iets voor de trots en het gemeenschapsgevoel. Je ziet dat het dorp dit evenement echt draagt. Het zou heel jammer zijn als dat verdwijnt. Maar tegelijkertijd is dat niet aan ons, maar in de eerste plaats aan de organisatie van de Dutch Grand Prix zelf. Wij faciliteren het met alle liefde en zijn er trots op dat het hier plaatsvindt.”

“We staan in het rijtje met Austin, Miami, Las Vegas en Abu Dhabi”, zegt De Kloet over het belang van de race voor Zandvoort. Volgens de wethouder is ook het vervoer van de mensenmassa’s rond het F1-circus in Zandvoort bijzonder. “98 procent van de bezoekers komt met het ov of de fiets, dat is uniek in de Grand Prix-wereld.”

ANP