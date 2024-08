Deel dit: Share App Mail Tweet

Met EV op vakantie? Deze aerodynamische caravan wil je hebben

Nederlanders zijn gek op kamperen. De Nederlandse overheid is juist gek op elektrische auto’s, zo blijkt uit de subsidie waar je aanspraak op kunt maken bij aankoop van een EV. Die twee combineren brengt nadelen met zich mee. Nadelen die je kunt beperken met deze Polydrops P21-caravan.

Je typische caravan is met zijn boxy ontwerp bepaald niet aerodynamisch. Anders is dat bij deze P21, die speciaal is ontwikkeld om achter een elektrische auto te hangen.

Caravan halveert de EV-actieradius

Lekker op een klapstoeltje zittend voor je caravan, een potje kaarten, barbecueën en natuurlijk genieten van de Franse zon. De ultieme vakantie volgens velen. Maar als je met je elektrische auto ook nog een sleurhut mee moet slepen, ben je een flink aantal laadstops verder voordat je op le camping arriveert. Sterker nog, het halveert je actieradius, zo ondervonden wij in onderstaande Telegraaf-video.

De enorme luchtweerstand van zo’n minihuisje op wielen vreet dus flink van je elektrische actieradius. De nieuwe Polydrops P21 moet de pijn beperken. De EV-caravan is ontwikkeld met CFD-software. Dat staat voor Computational Fluid Dynamics en zo wist Polydrops een aerodynamisch hoogstandje in caravanland te creëren.

Polydrops P21-caravan achter een elektrische auto

De fabrikant heeft tests uitgevoerd met de Tesla Model Y, een EV die ook in Nederland erg populair is. Over een proefronde van 46 kilometer (92 procent snelweg, 8 procent stad) reed Polydrops gemiddeld 88 km/h (we zullen geen grappen over Doc Brown maken) met de caravan.

Daarbij noteerde de Tesla Model Y Long Range AWD volgens Polydrops een gemiddeld verbruik van slechts 313 Wh per mijl, wat neerkomt op 19,4 kWh per 100 kilometer. Dat is opmerkelijk laag en maar een fractie meer het door Tesla opgegeven verbruik van deze uitvoering 16,9 kWh per 100 kilometer zónder caravan erachter. Vermoedelijk waren de testomstandigheden optimaal.

Polydrops P21 versus andere caravandesigns

De caravanbouwer testte daarnaast vier verschillende designs met CFD-software. Alle caravans hebben dezelfde (spoor)breedte en hoogte. Weet wel dat alle andere testkandidaten een body hebben die net zo breed is als de spoorbreedte, terwijl de koets van de P21 een tandje smaller is dan de wielkasten.

Polydrops P21

Polydrops zelf merkt de harpoenvormige voorkant van de P21 als een van de belangrijkste verschillen aan. Daarnaast zorgt het ontwerp ervoor dat de lucht de caravan ook weer vloeiend verlaat.

Caravan 1: een kogelvorm

Volgens Polydrops wordt deze vorm vaak onterecht aangewezen als meest aerodynamische optie voor caravans. Met name de afgeronde voorkant is niet op de meest efficiënte wijze vormgegeven, zo stelt het merk.

Caravan 2: het traditionele ontwerp

De traditionele caravan met zijn hellende voorzijde doet het nog een tik slechter. Zijn vlakke achterzijde creëert veel drag, waardoor je met je elektrische auto een stuk minder ver komt. Wel is dit een van de goedkoopste ontwerpen om te produceren.

Caravan 3: druppelvorm

Hoewel al jaren wordt ingezet op de aerodynamische druppelvorm, is dit voor voertuigen op straat niet het allerbeste design, claimt Polydrops. “Hoewel het ontwerp enkele aerodynamische voordelen biedt, heeft het nog steeds te lijden onder de hoge luchtweerstand aan de voorkant. Dit resulteert in een prestatie die weliswaar iets beter is dan die van conventionele aanhangwagendesigns, maar nog steeds niet optimaal aerodynamisch is voor wegvoertuigen.”

Hieronder zie je de resultaten van de test. De traditionele caravan scoort met afstand het slechtst. Het was interessant geweest als de fabrikant ook een lage vouwwagen had meegenomen in deze test.

Totale Luchtweerstand Toegenomen Luchtweerstand Toegenomen Luchtweerstand, in procent Tesla Model Y 699 N N.v.t. N.v.t. Tesla Model Y met de P21 1.229 N 530 N 75,8% Tesla Model Y met caravan 1 1.519 N 820 N 117,3% Tesla Model Y met caravan 2 2.197 N 1.498 N 214,3% Tesla Model Y met caravan 3 1.905 N 1.206 N 172,5%

Nadelen van de Polydrops P21

Zijn aerodynamische efficiëntie komt uiteraard met een prijs. Letterlijk en figuurlijk. Om met de figuurlijke prijs te beginnen: de binnenruimte is door zijn ontwerp minder praktisch dan veel andere caravans. Het 6,40 meter lange gevaarte biedt evengoed slaapplek voor vier personen. Binnenin geniet je van airco, die zijn energie haalt uit een 5 kWh-accu. Deze batterij wordt gevoed door de 1.300 W-zonnepanelen op het dak.

En dan de letterlijke prijs. In Amerika, waar de caravan zijn debuut zal maken, heeft de P21 een basisprijs van omgerekend 35.400 euro. Nu valt dat mee voor een caravan, maar er zijn nog een hoop zogeheten add-ons. Zo moet je bijbetalen voor een cooking station met een fornuis, magnetron en keukenkastje, maar ook voor de sanitation unit met onder meer een wasbak, wc’tje en douche. Tja, zo wordt het toch nog een prijzige caravan.