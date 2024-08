Deel dit: Share App Mail Tweet

Gelekt! Dit is de Lamborghini Temerario als Huracan-opvolger

Oeps, er zijn vroegtijdig beelden gelekt van de hagelnieuwe Lamborghini Temerario. Dit is de opvolger van de Huracan.

Dat gaan de Italianen niet leuk vinden, want de grote onthulling zou eigenlijk pas later vandaag plaatsvinden op Pebble Beach. Toch gaan nu al beelden van de Lamborghini Temerario rond op het internet.

Lamborghini Temerario als Huracan-opvolger

Het lijkt om twee officiële persfoto’s te gaan. Daarop zien we de blauwe Temerario. De supercar is duidelijk herkenbaar als Lamborghini, maar is iets subtieler en minder agressief getekend dan zijn voorganger, de Huracan.

De koplampunits zijn smaller. De lichtsignatuur bestaat uit twee zeshoekige ledlampen, met daaronder grotere zeshoeken in de bumper verwerkt. Eerdere spionagefoto’s toonden ook al de achterlichten die vermoedelijk bij de Temerario horen. Daar zagen we eveneens een zeshoekige vorm. De zijkant van de Lamborghini Temerario doet met zijn luchtinlaat nu meer denken aan de Gallardo dan aan de Huracan.

Hybride-V8 in plaats van V10

Ook onderhuids zijn er grote verschillen. Zo weten we al dat de atmosferische V10 plaatsmaakt voor een hybride-V8 met twee turbo’s. Hoewel het geluid vermoedelijk niet kan tippen aan dat van de tienpitter, zit je mede dankzij de hybridetechniek hoogstwaarschijnlijk niet verlegen om vermogen. Neem de nieuwe BMW M5 Touring en zijn hybride-V8 die maar liefst 727 pk en 1.000 Nm koppel produceert.