Waarom de Lamborghini Gallardo niet altijd uit Italië komt | Sjoerds Weetjes 408

De Lamborghini Gallardo wordt vaak gekscherend als Audi betiteld, aangezien het moederbedrijf vanwege kostenbesparing verschillende typische Audi-onderdelen in de Italiaanse sportwagen monteerde. Maar weet je dat Audi de Gallardo ook daadwerkelijk heeft gebouwd. Dat leggen we in deze video van Sjoerds Weetjes uit.

Lamborghini werd alweer meer dan zestig jaar geleden door Ferruccio Lamborghini opgericht, maar de zakenman en tractorfabrikant wist de sportwagentak niet lang zelf op de been te kunnen houden. De sportwagendivisie kwam in de jaren zeventig al in andere handen.

De Lamborghini Gallardo

De Italiaanse Ferrari-concurrent kwam zelfs meerdere malen in andere handen, zoals in 1988 toen het Amerikaanse Chrysler Lamborghini inlijfde. Ook dat huwelijk was van korte duur, zoals ook de nieuwe eigenaar ondanks grootse plannen Lamborghini moest afstoten. Het was in 1998 dat Audi Lamborghini omarmde, om nooit meer los te laten.

De Duitsers gaven de Diablo een opfrisbeurt, maar startte direct de ontwikkeling van diens opvolger en een instapmodel. Deze respectievelijk Lamborghini Murcielago en Gallardo gedoopte sportwagens waren weliswaar zelfstandige producten binnen de Volkswagen Group, op basis van de Gallardo kwam Audi zelf ook met een sportwagen. Net als de Gallardo verscheen die R8 gedoopte Duitse sportwagen als Coupé en als Spyder.

Hoewel de Gallardo enkele jaren na de variant van Lamborghini verscheen, noemde de semi-autoliefhebbers de Gallardo een Audi-model. Dat werd niet alleen gevoed door gedeelde knoppen in het interieur, terwijl ook de basis van de aandrijflijn identiek was. Audi zorgde zelfs voor de productie van de V10-motor en nam ook de bouw van het aluminium space frame voor zijn rekening. De productie van de Gallardo had bij Lamborghini plaats.

Sjoerds Weetjes Sjoerds Weetjes is een vaste videorubriek van Autovisie. Elke vrijdag om 16.00 uur verschijnt een nieuwe aflevering op Autovisie.nl en op YouTube. In een eerdere aflevering praatte Sjoerd je al bij over de ontwikkeling van de Audi R8 Spyder. Dat was namelijk een helse nachtmerrie voor de designafdeling. Hoor exclusief het verhaal in Sjoerds Weetjes 182.

De R8 zag in een fabriek van Audi het levenslicht. Maar niet alle Gallardo’s hebben een Italiaans paspoort. Er zijn exemplaren die, nog voordat de bouw van de Audi R8 van start ging, in Duitsland zijn gemaakt. Hoe dat zit, legt Sjoerd je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes uit. Hij geeft aan welke variant het is. Daarnaast vertelt hij waarom Lamborghini genoodzaakt was om Duitse Gallardo’s aan het gamma toe te voegen.