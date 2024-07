Deel dit: Share App Mail Tweet

Bumperkleven bij Max Verstappen met deze krankzinnige hypercar

Over de mierzoete energiedrankjes die de suikerverslaving van velen voeden, is weinig positiefs te zeggen. Echter, wat Red Bull vervolgens met de inkomsten hieruit doet, maakt autoliefhebbers wel gelukkig. Naast het financieel steunen van tal van evenementen en rijders als Max Verstappen, is hier nu de eerste circuitauto voor klanten.

Wie direct al zijn Rabo Scanner en bankpas tevoorschijn haalde bij de eerste paar zinnen, moeten we teleurstellen. Alle 50 exemplaren die gebouwd worden van de hypercar zijn nu al uitverkocht.

Red Bull RB17

De naam is RB17 en hij wordt dit weekend onthuld op Goodwood Festival of Speed. Dat je het met deze auto Max Verstappen moeilijk kan maken op het circuit, is niet alleen een leuk marketingpraatje. Met voldoende kwaliteiten kan je het de coureur echt lastig maken in zijn RB20.

Ook al rijd je niet zo hard als de Nederlandse volksheld, indrukwekkender zal jouw rondje op het circuit altijd zijn. Niet alleen door het onwerkelijke uiterlijk, maar ook door het geluid.

Een veel leukere motor dan Max Verstappen in zijn F1-auto heeft

De Red Bull RB17 wordt aangedreven door een 4,5-liter V10 die samen met elektrohulp goed is voor 1.200 pk. De tiencilinder kan tot 15.000 toeren per minuut draaien. En dat alles met een gewicht van slechts 900 kilogram. Wie niet bang is, kan een topsnelheid van 350 km/h halen. De auto is niet straatlegaal en mag natuurlijk ook niet meerijden in de Formule 1 tegen Max Verstappen.

Overigens is de hypercar voor twee personen geschikt. In de koolstofvezel monocoque zit je naast elkaar.