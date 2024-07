Deel dit: Share App Mail Tweet

Ondergewaardeerde Volkswagen-cabrio is nu betaalbare occasion

Ohooohhh, die zomer! Denk je eens in hoe lekker het is om rond te rijden met je cabriodak helemaal open! Dat gevoel van vrijheid, de kick van het rijden, zo onderscheid je je ook van de grijze muizen. Is dat nou duur, zo’n cabrio? Welnee, niet duurder dan een saaie occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een cabrio voor maximaal 15.000 euro. Vind je Mini Cabrio niets? Bekijk dan de andere opties van aanstaande dinsdag en donderdag.

Volkswagen Beetle Cabriolet (2013 – 2016)

Net als bij de twee andere occasions ligt de aantrekkelijkheid van de Volkswagen Beetle Cabrio voor een deel in een zweem van nostalgie die over heel de auto ligt. Deze ‘kever’ is net wat groter dan de twee andere kandidaten, maar veel praktischer is hij niet. Leuk is-ie natuurlijk wel! Technisch is dit een Golf ‘VI’ en daaraan dankt de Beetle dus ook zijn best comfortabele rijeigenschappen.

De Volkswagen Beetle Cabrio rijdt moeiteloos en iedereen kan er direct mee overweg. In dit geval zouden we eens kijken naar de zwarte 1.2 TSI ‘Design’ (2013, 94.000 km) die voor 13.950 euro wordt aangeboden door een autobedrijf in Zaandam. Dat is een importauto, dat kan ook inhouden dat het juist een heel goed aanbod is!

Hier moet je op letten bij de occasion

Bij de 1,2 liter motor van de Volkswagen Beetle Cabrio komt het voor dat een bougiekabel ‘doorslaat’, waardoor de motor op drie cilinders gaat lopen. Niet mee doorrijden! Het is ter plekke op te lossen.

De automatisch inschakelende waterpomp (1,2 en 1,4) kan defect gaan, waardoor de motor niet wordt gekoeld. Oververhitting dreigt en kan ernstige motorschade veroorzaken. Als het tijdig wordt opgemerkt is er wel een noodmaatregel, maar in feite moet er gewoon een nieuwe pomp in.