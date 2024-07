Deel dit: Share App Mail Tweet

Leuk sturende cabrio is nu betaalbare occasion

Ohooohhh, die zomer! Denk je eens in hoe lekker het is om rond te rijden met je cabriodak helemaal open! Dat gevoel van vrijheid, de kick van het rijden, zo onderscheid je je ook van de grijze muizen. Is dat nou duur, zo’n cabrio? Welnee, niet duurder dan een saaie occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 15.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een cabrio voor maximaal 15.000 euro. Vind je Mini Cabrio niets? Bekijk dan de andere opties van aanstaande dinsdag en zaterdag.

Mini Cabrio (2014 – 2018)

Een Mini, Cabrio of niet, koop je echt voor je plezier, ook al is het dagelijks vervoer. De één krijgt nooit genoeg van zijn geweldig leuke uiterlijk, de ander geniet vooral van de vlijmscherpe rijeigenschappen… of allebei, natuurlijk. In een Cabrio komt daar de kick van het open rijden nog eens bij. Ja, hij is compact van buiten en dus ook vanbinnen.

De achterbank is nauwelijks bruikbaar, de bagageruimte is bescheiden. Wat maakt het uit? Ríjden moet je, gewoon lekker genieten met de wind in je haren. Er staat ook aan cabrio’s best een breed aanbod in het land. Kijk eens naar de wit-met-zwarte Cooper (2015, 61.000 km) die voor 14.950 euro wordt aangeboden bij een autobedrijf in Enschede. Deze auto is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de cabrio-occasion

Een Mini die niet wil starten, dat kan twee simpele oorzaken hebben. Zo kan de massakabel tussen de carrosserie en de versnellingsbak los zijn geraakt.

Het is even prutsen, maar die is ter plekke vast te zetten. Het kan ook zijn dat bij het koppelingspedaal de kabel is losgeraakt van de aansluiting die ervoor zorgt dat alleen met ingetrapte koppeling kan worden gestart. Dit komt vooral voor bij bestuurders met grote of puntige schoenen! Da’s ook een kwestie van vastzetten.