Deel dit: Share App Mail Tweet

Belangrijker dan airco: deze optie willen Nederlanders op hun auto

De zoektocht naar een occasion is leuk, maar kan ook erg lastig zijn. Daarom zijn er tal van zoekmachines waarin je jouw wensen kunt selecteren. Opvallend is dat Nederlanders één optie verkiezen boven airco.

Waar airco vroeger enkel voor de duurdere auto’s was weggelegd, is het inmiddels gemeengoed geworden. Een goede zaak. Het zorgt niet alleen voor een goed klimaat in de auto, maar draagt ook bij aan de ontwaseming van de autoruiten.

De trekhaak vinden Nederlanders de belangrijkste optie voor een occasion

Het is toch opvallend dat op autovergelijkingssite Gaspedaal.nl airco niet de meest aangeklikte optie is voor occasions. Wat dan wel? De trekhaak.

Met bijna een half miljoen zoekopdrachten meer dan airconditioning, is de trekhaak de populairste optie. De derde populairste optie voor een occasion is het panoramadak. Overigens gaat het om opties die aangeklikt zijn in de zoekmachine. In sommige gevallen zal het aanvinken van airco onnodig zijn omdat iedere uitvoering van een auto hierover beschikt. Een trekhaak is bijna in alle gevallen een optie.

Kosten trekhaak

Nederland is natuurlijk het land van de fietsendragers, karretjes en caravans. Het is dus logisch dat veel automobilisten een trekhaak onder hun occasion willen. Daarbij is het best duur om te laten installeren. Je bent al snel tussen de 800 en 1.100 euro kwijt voor een trekhaak. De prijs is afhankelijk van het type auto en trekhaak. Zo is een inklapbare of elektronische trekhaak duurder dan een vaste.

Overigens is het lijstje van populairste zoekopdrachten voor occasions overal in Nederland hetzelfde. Zelfs leeftijd maakt niets uit. Wel is er in de lijst een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen zoeken eerder naar leren bekleding en navigatie, terwijl vrouwen de opties cruise control en stoelverwarming belangrijker vinden.

Naast bepaalde opties zijn ook sommige auto’s veel meer in trek dan andere. Eerder maakten we een lijst met de tien populairste occasions en automerken.