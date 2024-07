Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de nieuwe Ford Capri in Nederland

Ford trok gisteren het doek van de nieuwe Capri. Nu krijgt het model een definitieve prijs in Nederland.

De Capri staat net als de Explorer op het MEB-platform van Volkswagen. De motoriseringen en accucapaciteiten kunnen je dus bekend voorkomen.

Prijs Ford Capri Nederland

De line-up van de Ford Capri begint bij een 170 pk sterke achterwielaandrijver met het 52 kWh-accupakket. Hoe ver je met deze versie komt op een acculading, laat het merk nog niet weten. De prijs van deze uitvoering bedraagt 43.350 euro. Deze instapper is overigens pas vanaf begin 2025 leverbaar.

Sneller leverbaar is de achterwielaandrijver met het 77 kWh-accupakket. Deze heeft ook een krachtigere elektromotor van 286 pk. De prijs voor deze Ford Capri Extended Range bedraagt 47.850 euro. De range van deze uitvoering is flink: 627 kilometer.

Uitvoering Vermogen Accu Actieradius Vanafprijs Standard Range RWD 170 pk 52 kWh n.n.b. €43.350 Extended Range RWD 286 pk 77 kWh 627 kilometer €47.850 Extended Range AWD 340 pk 79 kWh 592 kilometer €55.850

Wil je meer vermogen, meer trekgewicht en vierwielaandrijving? Dan is er een versie met twee elektromotoren en een 79 kWh-accupakket. Met deze versie heb je 340 pk onder je rechtervoet en kun je tot 592 kilometer rijden op een acculading. Meer over de specificaties van de Ford Capri vertellen we je in onderstaande video.