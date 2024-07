Deel dit: Share App Mail Tweet

Is deze MG Cyber GTS de mooiste Chinese auto?

Na de MG Cyberster laat het merk ook een GT zien met vast dak. Het gaat vooralsnog om een conceptmodel, maar de GTS ziet er al aardig productierijp uit.

MG trekt op Goodwood Festival of Speed het doek van de auto. Daar kunnen we ook voor het eerst met de MG Cyberster rijden.

MG Cyber GTS

‘Ster’, wordt uit de naam gehaald. Want met een vast dak is het geen roadster meer. MG noemt dit model de Cyber GTS Concept. De coupé lijkt erg op de cabriolet. Hoewel nog onduidelijk is of de fabrikant deze auto echt in productie neemt, kijken we niet vreemd op als de auto met weinig aanpassingen verkocht gaat worden.

Onderhuids zal de auto weinig verschillen van de elektrische cabrio. Dat betekent dat er een versie komt met een elektromotor op de achteras van 340 pk en een versie met twee elektromotoren die goed zijn voor 544 pk. Deze zijn altijd gekoppeld aan een 77 kWh-accupakket.

MG Cyberster

In september 2023 konden we al even kennis maken met de MG Cyberster. In onderstaande video vertellen we je alles van de cabrio.

Ook konden we al een duidelijk indicatie van de prijs geven. In Nederland zal de instapper rond de 65 mille kosten. Er is nog niets duidelijk over de eventuele productiestart van de MG Cyber GTS Concept.