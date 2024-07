Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de Smart #1 Brabus Brabus

Sportlabels worden vandaag de dag massaal misbruikt voor marketingdoeleinde. Zo gebruikt BMW de M ook voor niet echt sportieve modellen en zijn er tal van RS-, ST-, AMG- en N-pakketten die niets bijdragen aan sportiviteit, maar wel aan de inkomsten van de fabrikant en het uiterlijk van de auto. Brabus komt daardoor nu in de knoei met de Smart #1.

Smart en Brabus hebben al een lange geschiedenis met elkaar die ook in het elektrische tijdperk wordt voortgezet. Vorig jaar konden we voor het eerst rijden met de #1 Brabus. Dat is een getunede #1 zou je denken? Nou nee, hij rolt zo de Chinese fabriek uit. Daarna kan je ‘m terugbrengen naar Brabus voor het echte werk. Maar hoe moet je die auto in noemen?

Smart #1 Brabus Brabus

Is de #1 Brabus niet in Bottrop onder handen genomen, dan is het geen echte Brabus. De 156 pk-elektromotor die het systeemvermogen verhoogd tot 428 pk vinden we ook bij andere auto’s op het platform en de rijeigenschappen zijn niet veel sportiever dan de instapper. Wel beschikt het af fabriek Brabus-pakket over wat sportieve in- en exterieur details, maar die zijn zo minimaal dat het niet in lijn is met wat we kennen van Brabus. Kijk maar eens naar deze S-Klasse.

(Afbeelding: Brabus) (Afbeelding: Brabus) (Afbeelding: Brabus) (Afbeelding: Brabus)

(Afbeelding: Brabus) (Afbeelding: Brabus) (Afbeelding: Brabus) (Afbeelding: Brabus)

Als je jouw Smart #1 echt naar tuner Brabus hebt gebracht, dan verandert er beduidend meer aan het uiterlijk. De EV krijgt 19 of 21 inch wielen, een andere diffusor, een verlengde spoiler, een frontsplitter en andere veren waardoor hij 35 millimeter dichter bij het asfalt staat.

Aan het vermogen van de Smart #1 Brabus doet de tuner niets. Dat betekent dus dat de EV van 0 naar 100 sprint in 3,9 seconden. Dat is ook wel genoeg, toch?

De prijs die je betaalt voor de kit

Wil je de volledige Brabus-kit op jouw Smart #1 Brabus, dan kost dit bijna 15.000 euro. De 21 inch wielen hebben immers al een prijskaartje van 9.329,60 euro. Zoals altijd kan je bij Brabus ook alle onderdelen los bestellen. De #1 Brabus zonder tuning heeft overigens al een vanafprijs van 50.400 euro.