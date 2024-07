Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze extreem zeldzame Bugatti kan nu van jou zijn

Bugatti’s behoren tot de absolute top van de auto-industrie. Het merk maakt zowel wat design als techniek betreft indrukwekkende modellen die veelal in erg beperkte oplage worden geproduceerd, bijvoorbeeld deze Centodieci. Opvallend genoeg kan deze nu van jou zijn.

De Centodieci is, zoals de naam al doet vermoeden, gebouwd ter ere van het 110-jarig bestaan van Bugatti. Kenners zien direct dat het ontwerp gebaseerd is op dat van de legendarische EB110 Super Sport.

Extreem zeldzaam

De oplage van de Bugatti Centodieci bedraagt slechts 10 stuks. Hij is erg zeldzaam dus, al zijn er uniekere auto’s van het merk. Zo is er van de La Voiture Noire, die tevens ter ere van het jubileum werd gebouwd, slechts één gebouwd.

Sinds juni 2022 zijn de eerste exemplaren uitgeleverd van de Bugatti Centodieci. De prijs van de eerste sportcoupé bedroeg nieuw zo’n 8 miljoen euro exclusief belastingen. Het prijskaartje kan per uitvoering erg verschillen, maar het gaat altijd om miljoenen.

Naast het retro-design krijgen klanten ook een indrukwekkende aandrijflijn. De 8,0-liter W16 voorzien van twee turbo’s kun je kennen van de Chiron. Dat is niet onlogisch, want de Centodieci is een coach build-auto op basis van de Chiron. In tegenstelling tot dat model heeft de limited edition wel een ruit boven de krachtcentrale. Dit kon bij de Chiron en Veyron niet omdat deze auto’s de warmte van het motorblok minder goed afvoerde. Het design en materiaalgebruik heeft nog een voordeel bij de Centodieci. De auto weegt 20 kilogram minder dan de Chiron van 2.000 kilogram.

Hierdoor sprint de Bugatti Centodieci met de 1.600 pk sterke krachtbron 0,1 seconde sneller van 0 naar 100 kilometer (2,4 seconden). De topsnelheid is begrensd op 380 km/h.

Prijs van de Bugatti Centodiec

Door het lage productieaantal komt het eigenlijk nooit voor dat een Bugatti Centodieci te koop wordt aangeboden. Heb ergens nog een paar miljoen liggen? Zelfs dan kom je tekort. Er wordt namelijk verwacht dat deze Franse hypercar verkocht gaat worden voor zo’n 19,5 miljoen Amerikaanse dollar. De auto komt uit 2022 en heeft 5.250 kilometer gereden.