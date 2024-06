Deel dit: Share App Mail Tweet

EB110 Super Sport is de ultieme Bugatti | Sjoerds Weetjes 406

S, Sport Stradale, Supersport, het topmodel van de Bugatti EB110 ging onder verschillende namen door het leven, maar Bugatti koos er uiteindelijk voor om de lichtgewicht variant Supersport te noemen. Het verhaal achter de Bugatti EB110 Supersport hoor je in deze aflevering van Sjoerds Weetjes.

De ontwikkeling van een nieuwe sportwagen is al een hele uitdaging. Zeker als je je in het speelveld van Ferrari wilt gaan begeven. Maar de lat wordt nog hoger gelegd, wanneer je diezelfde sportcoupé als Bugatti gaat uitbrengen.

De Bugatti EB110

Een team ambitieuze Italiaanse zakenmensen waagden in de jaren tachtig een poging. De sportcoupé kwam er. In Campogalliano verscheen een spiksplinternieuwe fabriek en de lancering van de supercar volgde nota bene op de 110e geboortedag van Bugatti-grondlegger Ettore. Met gevoel voor historie verscheen de EB110 – vandaar de naam- ten tonele. De sportwagen trapte af als GT en later lanceerde het kersverse merk het topmodel Supersport. Waar die andere naam voor staat, legt Sjoerd in deze aflevering uit.

Hij duikt in de wereld van de Bugatti EB110 Supersport. Hoe is het ontwerp tot stand gekomen? Waarom wil een van de ontwerpers niet met de auto geassocieerd worden? Wat is het Nederlandse tintje? Op al deze vragen geeft Sjoerd van Bilsen antwoord in deze video. Sjoerd vertelt uiteraard nog veel meer over de EB110 Supersport.